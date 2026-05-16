Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, una opción gratuita para buscar trabajo

16 de Mayo de 2026 | 15:26

n un contexto económico desafiante y con una desocupación que alcanzó el 9,5% en el Gran La Plata, según el último informe del INDEC, la búsqueda laboral se intensifica en toda la región. Aun así, distintos sectores continúan demandando personal y encuentran en los clasificados de EL DIA un canal clave para difundir sus vacantes.

La sección de empleos, disponible todos los días tanto en la edición impresa como en la plataforma digital del diario, reúne propuestas de diversos rubros, entre ellos comercio, gastronomía, salud, servicios, logística y distintos oficios.

Para quienes buscan insertarse o reinsertarse en el mercado laboral, los clasificados representan una alternativa práctica y confiable, con avisos actualizados y vías de contacto directas para postularse a cada oportunidad.

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○ Fernández & Asociados, asesoramiento impositivo, si estás atrasado con tus declaraciones juradas, contactate. Teléfono: 221-501-6058.

○ Charola incorpora pastelerxs y encargadxs de pastelería con ganas de formar equipo y crear nuevas propuestas. Requisitos: experiencia mínima de 3 años y alto conocimiento en el sector (obligatorio), horario full time, excelente retribución económica y ambiente laboral. Enviar CV a: charolacv@gmail.com.

○ Panadería y confitería La Catedral, 54 esquina 17, solicita facturero completo con experiencia. Presentarse de 9 a 15 hs. con CV en mano.

○ Se busca ayudante de cocina con experiencia, turno mañana. Estudiantes abstenerse, entre 35 y 50 años. Enviar CV por e-mail a: silvestria6@gmail.com.

○ SE NECESITA JEFE DE COCINA, COCINERO, AYUDANTE DE COCINA, BACHERO, MOZO Y BARTENDER. Gastronómico situado en zona céntrica. Requisitos: experiencia previa comprobable, de 20 a 45 años. Aclarar en el asunto para qué puesto se postulan. Enviar CV a: gastronomiacurriculum@gmail.com.

○ Chofer de taxi con experiencia, viva en La Plata, turnos de 8 y 12 hs., conozca radio y GPS, pago 35%. WhatsApp escrito: 221-488-2522.

○ Necesito repositor y fiambrera con experiencia. 27 e/85 y 86 (supermercado). WhatsApp: 11-6566-8666.

○ Necesito repositor, fiambrera y cajera para supermercado. 15 e/39 y 40, 49 e/25 y 26.

○ Atención La Plata: se solicita profesor para dictar clases del curso de instalación de cámaras y alarmas. Interesados enviar CV en formato PDF por WhatsApp al número 221-683-4013.

○ Busco chofer para aplicación, muy responsable, que viva en Berisso y trabaje en La Plata, persona mayor, auto nuevo. Tel. 221-599-4499.

○ Charola busca encargadx de local con ganas de trabajar, formar y liderar equipo, conocimiento Maxirest, experiencia de 3 años en sector gastronómico, horario full time mayormente de 16 a 00 hs., excelente retribución económica y ambiente laboral. Enviar CV a: charolacv@gmail.com.

○ Corredor/a con experiencia y moto (no postular si no se tiene experiencia en corretaje), con o sin cartera. $600 fijo mensual más 5% de comisión. CV al 221-525-5806.

○ Cosméticos Amodil busca líderes y revendedoras, armá tu equipo y ganá un TV. Tel. 221-674-9273.

○ DISTRIBUIDORA DE VENTAS DE CONSUMO MASIVO BUSCA PREVENTISTAS CON EXPERIENCIA. ENVIAR CV A: distribuidoradamarcv@gmail.com.

○ Enfermera para hogar de discapacitados, en blanco, título y matrícula. CV a: recursoshumanoshogares2018@gmail.com.

○ Estudio de agrimensura necesita señorita con conocimientos vastos para DDJJ, CEP, legajos, obra Siapa. Comunicarse a: caux.lp@gmail.com.

○ Importante distribuidora de productos de consumo masivo se encuentra incorporando transportistas independientes para realizar repartos en Abasto, La Plata y zonas aledañas. Es requisito contar con vehículo utilitario propio (preferentemente Master, Trafic o similar) con antigüedad menor a 10 años. Buscamos personas responsables y con ganas de trabajar. Trabajo estable con volumen constante de entregas. Ideal para transportistas que quieran sumar ingresos y trabajar con una distribuidora en crecimiento. Contacto: 221-661-7895.

○ Médico clínico, fisiatra, kinesióloga para hogar de discapacitados, en blanco, 5 años de experiencia mínima, título y matrícula. CV a: recursoshumanoshogares2018@gmail.com.

○ Necesito chofer de taxi. 521 e/137 y 138 (taller). Cel. 221-545-1140.

○ Necesito chofer responsable de taxi para tenerlo a cargo, 35%. “Repuestos Fabián”. Tel. 221-571-3360.

○ Necesito medio oficial pintor del automotor. 43 e/141 y 142 Nº 2329.

○ Necesito vendedoras Natura, Avon, buenas ganancias y premios. Tel. 221-593-1117.

○ Nutricionista, fonoaudióloga, profesor/a de Educación Física para hogar de discapacitados, 5 años de experiencia mínima, título y matrícula. CV a: recursoshumanoshogares2018@gmail.com.

○ Organización Europea selecciona vendedoras ejecutivas/os de RRPP y RRII para su pool de productos de elite. Relacionados con inversiones, viajes de negocios, caballos de salto, productos universitarios, desarrollos inmobiliarios, etc. Comisiones en dólares y superiores al mercado local. Enviar CV al 221-525-5806.

○ Pareja casero/doméstica. Se busca pareja de 30 a 50 años, sin hijos en sitio. Lugar de trabajo: Zelaya, casa de familia, 2 personas. Él: corte de pasto (uso de bordeadora y tractor), fumigación de frutales, limpieza de pileta y estanque, mantenimiento general. Ella: limpieza, lavado y planchado, sin cocina. Modalidad de trabajo: sin retiro, 40-44 hs./semana. Vivienda: casa de caseros, sala, cocina, baño, wifi. Remuneración: registro en Arca, seguro social, vacaciones, incremento con inflación cada 3 meses. Él: $800.000 por mes. Ella: $400.000 por mes. Llamar a Giorgio, Cel. 11-3015-1002.

○ Pizzalisto necesita maestro pizzero, cocinero y repartidor con moto. Presentarse en el local de calle 22 esquina 79, de 11 a 14 hs.

○ Psiquiatra, psicóloga, trabajadora social para hogar de discapacitados, en blanco, 5 años de experiencia mínima, título y matrícula. CV a: recursoshumanoshogares2018@gmail.com.

○ Residencia para adultos mayores incorpora médicos, kinesiólogos, licenciados/as en enfermería, enfermeras/os, mucamas/os. Indicar lugar de residencia. Enviar CV a: empleados.arvenecia@gmail.com.

○ Se alquilan turnos para chofer de taxi día y noche. 91 esquina 8 (taller). Tel. 221-436-3547.

○ Se busca repositor, cajera y fiambrera para supermercado en City Bell y Villa Elisa. CV al 221-595-5416.

○ SE BUSCA SEÑORITA PARA TRABAJO DE COCINA, LIMPIEZA Y VOLUNTAD DE TRABAJO. Secundario completo, disponibilidad horaria, referencias comprobables. Tel. 221-353-7391.

○ Se busca vendedora inmobiliaria con experiencia, movilidad, disponibilidad horaria full time y perfil comercial, mayor de 35 años. Enviar CV a: cvestudioeme@gmail.com.

○ Se necesita empleado/a con experiencia para óptica en Ensenada, 4 hs., remuneración según acuerdo. Enviar CV a: ensenadaoptica@com.

○ Se necesitan empleados para Villa Elvira, 122 y 81, súper Las Marías. Presentarse con CV el sábado a las 9 hs. o enviar WhatsApp al 221-592-8141.

○ Se solicita carpintero de aluminio con experiencia. Lugar de trabajo: Berisso. Enviar CV a: personal.oficial2023@gmail.com.

○ Técnico mecánico, electromecánico o eléctrico para trabajar en mantenimiento industrial, con título técnico y secundario completo (excluyente). Se preferirá candidatos con experiencia y quienes vivan en los alrededores de Abasto, La Plata, provincia de Buenos Aires (La Plata, Olmos, Melchor Romero, Gutiérrez, El Pato, etc.). Enviar currículum a: buscoabasto@gmail.com.

○ CHOFER DE AMBULANCIA SE OFRECE. TEL. 221-637-4636.

○ Ofrezco mis servicios para la realización de facturación médica modalidad home office, años de experiencia comprobable. Presentaciones en AMEPLA, liquidaciones médicas particulares y sanatoriales, honorarios, gastos, prácticas ambulatorias e internación. Aguardo tus consultas: 221-625-7450, Celeste.