Murió Isaías Ibáñez Ruiz de Samaniego, histórico dirigente del Hospital Español de La Plata

La ciudad de La Plata despide con pesar a Isaías Ibáñez Ruiz de Samaniego, una figura de extensa trayectoria dentro de la Asociación Española de Socorros Mutuos y Beneficencia – Hospital Español de La Plata, institución a la que estuvo ligado durante casi cuatro décadas y donde ocupó distintos cargos de relevancia.

Su fallecimiento se produjo este sábado y generó numerosas muestras de dolor dentro de la comunidad vinculada al histórico centro de salud platense, cuyos directivos, profesionales y trabajadores expresaron públicamente sus condolencias a familiares y allegados.

Ibáñez Ruiz de Samaniego inició su labor institucional en el Hospital Español en 1987 y, a lo largo de los años, desarrolló una activa participación dentro del Consejo Directivo. Entre sus funciones más destacadas, se desempeñó durante más de veinte años ininterrumpidos como presidente de la Comisión Fiscalizadora, cargo que ejerció desde 1999. Al momento de su fallecimiento integraba el Jurado de Honor del Consejo Directivo.

Desde la Asociación Española de Socorros Mutuos y Beneficencia – Hospital Español de La Plata destacaron su compromiso con la institución y acompañaron en este difícil momento a sus hijos María Fernanda, María Laura y Luis Alberto, además de otros familiares y seres queridos.

También desde distintos sectores internos del hospital hicieron llegar sus mensajes de despedida. La Dirección General, la Dirección Médica, el personal de la institución y la Asociación de Profesionales del Hospital Español (APHE) expresaron su profundo pesar por la pérdida de quien definieron como un referente institucional y un hombre comprometido con la vida del hospital.

En mensajes difundidos en las últimas horas, colegas, amigos y allegados recordaron especialmente su dedicación, trayectoria y el vínculo construido a lo largo de los años dentro de una de las instituciones sanitarias más emblemáticas de la capital bonaerense.