Se incendió el histórico hotel Huemul en Bariloche

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Un incendio afectó al tradicional Hotel Huemul, uno de los establecimientos turísticos más reconocidos de la zona oeste de San Carlos de Bariloche.
El fuego se desató pasadas las 15 horas en el sector superior del edificio, ubicado frente al lago Nahuel Huapi y provocó un amplio operativo de emergencia. Según informaron los bomberos y pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, todos los huéspedes y trabajadores lograron ser evacuados a tiempo y no se registraron heridos.
Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron una escena de fuerte impacto, donde se notan densas columnas de humo y llamas saliendo directamente del techo del hotel, convertido en el epicentro del incendio.
Recién abajo de mi Casa, uno de los Hoteles más conocidos de Egresados de Bariloche se está incendiando. Una gran pena. #hotelhuemulbariloche #hotelhuemul pic.twitter.com/AMCH7oVuSs— @PaoBar (@ElRonienx) May 16, 2026
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La situación generó preocupación entre vecinos, turistas y automovilistas que circulaban por la avenida Bustillo, uno de los corredores más transitados de la ciudad, especialmente durante los fines de semana y la temporada turística.
Para combatir el incendio, acudieron distintas dotaciones de bomberos y equipos de emergencia que trabajaron intensamente para contener el fuego y evitar que se propagara hacia otros sectores del complejo o construcciones cercanas.
Por el momento, las autoridades no brindaron información oficial sobre las causas que originaron el incendio ni sobre el nivel de los daños materiales provocados en el edificio. El Hotel Huemul cuenta con décadas de trayectoria en la ciudad y forma parte del paisaje turístico de la costa del Nahuel Huapi, con más de 90 habitaciones, restaurante regional y acceso directo al lago.__IP__
Mientras continúan las tareas en el lugar, se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre el estado del establecimiento y las pericias que buscarán determinar cómo comenzó el siniestro.
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