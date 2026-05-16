Cambios en la Línea 273: modifican el recorrido de dos ramales y hay queja en los vecinos de Gorina

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Los usuarios de la Línea 273 deberán estar atentos a partir de la próxima semana debido a una importante reestructuración en el servicio. Según se informó, a través de un comunicado interno de conducción, a partir del martes 19 de mayo se modificará el recorrido de los ramales C y F al momento de ingresar a la localidad de Gorina. La principal modificación radica en que las unidades ahora tendrán su punto de finalización del sentido "Ida" en la intersección de calle 489 y 133.
El nuevo itinerario a realizar en la zona comenzará desde calle 489 entrando a Gorina y continuará de la siguiente manera: De calle 489 hacia calle 133. De ahí hasta calle 485 y luego seguirá por Diagonal 6. Posteriormente, el micro hará un desvío en calle 140 bis para incorporarse a la calle 501 (efectuando paradas en las esquinas de 140, 139, 138, 137 y 133) y retornar por Calle 133 (parando en 492 y 489). Finalmente, el colectivero agarrará la calle 489 para retomar su recorrido habitual de regreso.
La noticia no tardó en encender las alarmas y generar un profundo malestar entre los vecinos de Gorina. El recorte del tramo final del recorrido golpea con dureza a los habitantes de asentamientos y urbanizaciones más alejadas, como el barrio Colinas del Sol. Según explicaron los usuarios afectados, el nuevo límite de finalización los obliga a caminar más de 20 cuadras a la intemperie para poder acceder a otra alternativa de transporte público.
A este complicado panorama de conectividad se le suma otra crítica recurrente ya que los vecinos denuncian que la modificación no contempla la necesidad de ampliar los horarios de circulación ni de sumar frecuencias en las primeras horas de la mañana, obligando a los vecinos de Gorina a exponerse a largas esperas en plena vía pública.
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