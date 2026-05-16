Tras el ajuste de YPF, Shell, Axion y Puma también aumentaron los combustibles en La Plata
Tras el ajuste de YPF, Shell, Axion y Puma también aumentaron los combustibles en La Plata
Dramática persecución en La Plata tras el robo de una Hilux: tres delincuentes terminaron en una zanja y fueron detenidos
Anunciaron otra semana de paro en la UNLP tras la marcha universitaria: qué días no habrá clases
Todos los cortes de calles en La Plata y la Región por la maratón de este domingo
EN FOTOS | El encuentro "furry" en La Plata: personajes, disfraces y cultura antropomórfica
VIDEO.- Susto y revuelo en plena madrugada por el incendio de dos autos en Lisandro Olmos
Se postergó la convocatoria de pelados en La Plata por el mal tiempo: se realizará mañana en Plaza Moreno
Megan Fox festejó sus 40 con fotos Hot al borde de la censura
Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, una opción gratuita para buscar trabajo
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Atropello masivo en Italia dejó siete heridos y se sospecha de un posible atentado en Módena
El revuelo por las agresiones a libertarios en la UNLP llegó a la Legislatura
Tras la polémica con Aubasa, Nación adjudicó concesiones de rutas clave que atraviesan la provincia
El Chelsea de Enzo Fernández cayó por 1 a 0 ante Manchester City en la final de la FA Cup
VIDEO. Piedrazos contra patrulleros, balas de goma y un detenido durante un operativo en City Bell
Amplio triunfo de la conducción en el Colegio de la Abogacía local
VIDEO. Un invierno de polos opuestos: los precios dispares calientan las ofertas
Llovizna en La Plata y el cielo amenaza con más agua: cómo sigue el tiempo este finde
En el barrio Dumor ponen de pie a su club, que hasta tuvo Jardín
Violento choque entre un auto y una moto en City Bell: dos jóvenes terminaron hospitalizados
VIDEO.- “Protéjannos, por favor”: el delito se adueñó de Tolosa y Ringuelet
A todo o nada: River y Rosario Central por un lugar en la final
Reforma laboral: la Justicia habilitó a una empresa a pagar en cuotas una indemnización por despido
Desvalijaron la casa de Juan Martín del Potro en Tandil: se llevaron trofeos, medallas y raquetas del extenista
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La estrella de Hollywood celebra cuatro décadas de vida en su mejor momento estético. El cálculo de la fortuna que ganaría de volcarse a las plataformas para adultos.
Escuchar esta nota
Megan Fox celebra este 16 de mayo su cumpleaños número 40 en el centro de la escena mediática. Tras un prolongado alejamiento de las redes sociales por su separación del músico Machine Gun Kelly y el posterior nacimiento de su hija, Saga Blade, la actriz de Transformers regresó al ámbito digital con una serie de producciones fotográficas de alto voltaje que encendieron los debates en la industria del entretenimiento.
El reciente cambio de fisonomía en su perfil de Instagram, donde acumula más de 24 millones de seguidores, incluyó el borrado de sus publicaciones antiguas y la irrupción de imágenes al borde de la censura.
En sus últimos posteos, la modelo posó con vestuario provocativo e incluso lanzó sugestivos mensajes dedicados a su expareja, a quien bloqueó de sus plataformas tras reiteradas infidelidades. El impacto visual resultó inmediato: uno de sus videos acaparó casi 50 millones de reproducciones en pocos días.
Las cifras de un mercado exclusivo
Este notable alcance gratuito despertó el análisis de diversos especialistas en marketing digital y relaciones públicas, quienes señalan que la actriz resigna una fortuna al no volcar este material a plataformas de suscripción paga como OnlyFans.
LE PUEDE INTERESAR
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Según estimaciones de figuras del sector adulto brindadas al diario británico Daily Mail, una celebridad con el nivel de exposición y la base de fanáticos que posee Fox cuenta con el potencial para generar ingresos de ocho dígitos mensuales de forma directa.
“Alguien como Megan Fox podría ganar de manera realista más de 10 millones de dólares al mes en OnlyFans solo basándose en su alcance global", afirmaron expertos de la industria, trazando paralelismos con los casos exitosos de otras personalidades de la música y la moda.
El debate sobre el valor de la marca personal
Para los analistas de posicionamiento digital, la difusión de estas sesiones fotográficas sin ningún tipo de arancelamiento representa una pérdida de patrimonio comercial, ya que las interacciones masivas en Instagram no reportan dividendos directos para la artista. Desde esta perspectiva, las redes tradicionales funcionan simplemente como una campaña publicitaria no remunerada para un producto que no se encuentra a la venta.
Sin embargo, la posibilidad de dar un salto hacia los servicios de suscripción también genera reparos entre los asesores de imagen. Parte del sector advierte sobre el costo a largo plazo que esta decisión implicaría para su carrera cinematográfica, debido a que el público y los grandes estudios de Hollywood suelen interpretar estas maniobras como decisiones de corto plazo en lugar de canales comerciales sostenibles.
A pesar de las flojas recaudaciones de sus recientes películas, la emblemática protagonista de Diabólica tentación prefiere por el momento mantener el control absoluto de sus contenidos de manera abierta, en una fecha que la consolida como uno de los grandes íconos estéticos globales de las últimas décadas
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí