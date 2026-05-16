VIDEO.- Susto y revuelo en plena madrugada por el incendio de dos autos en Lisandro Olmos

Vecinos de la zona de 46 y 159, Lisandro Olmos, vivieron momentos de preocupación durante la madrugada de este sábado al ser sorprendidos por el incendio de dos automóviles estacionados frente a una vivienda. De acuerdo con los testimonios de frentistas, los focos habrían sido provocados de manera intencional, una situación que generó alerta en el barrio debido a la existencia de episodios similares ocurridos recientemente en las inmediaciones.

El siniestro afectó de forma total a un Ford Fiesta modelo 1998 y a una Ford Ecosport año 2000 que permanecían ubicados frente a un domicilio particular. Según trascendió, ambas unidades se encontrarían en el lugar con motivo de trabajos de reparación y sus titulares al parecer no poseían coberturas de seguro vigentes para los vehículos.

A partir de los llamados de alerta de los habitantes de la cuadra, se hicieron presentes en el lugar efectivos policiales y una dotación de bomberos para controlar la situación. Para entones las pérdidas materiales fueron completas y las estructuras de los rodados quedaron inutilizables por la acción directa del fuego.

La repetición de estos hechos causó inquietud entre los residentes del sector, quienes manifestaron su sospecha sobre el accionar de personas dedicadas a la quema deliberada de vehículos. Al respecto, los vecinos recordaron que pocos días antes se había registrado el incendio, bajo la misma modalidad, de otros dos autos en la zona: un Fiat Palio y un Renault Clio.



