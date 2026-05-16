Atropello masivo en Italia dejó siete heridos y se sospecha de un posible atentado en Módena

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Una situación de horror y desesperación se vivió en las últimas horas en el centro de la ciudad de Módena, en el norte de Italia, donde un automovilista que circulaba a gran velocidad atropelló a un grupo de peatones en la zona de Largo Porta Bologna, dejando un saldo de siete personas heridas, dos de ellas de gravedad.
Lejos de tratarse de un accidente, el conductor intentó darse a la fuga a pie y atacó con un arma blanca a quienes pretendían retenerlo, hasta que finalmente fue reducido por civiles. Según informaron fuentes policiales y testigos directos del episodio, el vehículo transitaba a más de 100 kilómetros por hora por las calles céntricas antes de embestir a la multitud y terminar estrellándose de lleno contra el escaparate de un local comercial.
Al salir del rodado destruido, el conductor extrajo un cuchillo de entre sus pertenencias y arremetió contra un peatón que intentaba cortarle el paso, causándole heridas leves. Sin embargo, con la ayuda de otros cuatro ciudadanos que se sumaron a la persecución, lograron retenerlo en el suelo hasta la llegada de los patrulleros.
Las autoridades locales identificaron al agresor como un ciudadano italiano de segunda generación, de 31 años y origen marroquí, nacido en Bérgamo pero con residencia actual en Módena. Tras su captura, fue trasladado de inmediato a la comisaría local, donde permanece bajo estricto interrogatorio.
#URGENTE 🇮🇹🇹🇳Nuevo ATENTADO TERRORISTA en Italia y de nuevo parece ser que ISLAMISTA. Un INMIGRANTE NORTEAFRICANO (según están informando TUNECINO) atropelló a por lo menos 10 personas en el centro de Módena, dejando a 7 heridas, 2 de ellas de gravedad.— 🇪🇦PATRIAM TV🇪🇦 (@patriam_tv) May 16, 2026
Posteriormente se ha… pic.twitter.com/i3XHoFDIxZ
El alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, se hizo presente de manera inmediata en el lugar del hecho y se mostró profundamente conmocionado. "Necesitamos comprender la naturaleza del suceso, pero es un acto trágico. Sea cual sea su naturaleza, es un hecho muy grave. Si se tratara de un atentado, sería aún más grave", advirtió el funcionario a través de sus redes sociales.
Respecto al estado de las víctimas, Mezzetti detalló la gravedad de la situación, haciendo especial hincapié en el cuadro de una de las mujeres atropelladas: "Quedó aplastada contra la vidriera del local. Tiene las piernas destrozadas y probablemente tendrá que ser sometida a una amputación".
El violento episodio alteró la agenda política en Roma. En ese marco, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sigue con "máxima atención" la evolución de los acontecimientos en la región de Emilia-Romaña. La mandataria se mantiene en contacto permanente con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, y con el subsecretario encargado de la seguridad de la República, Alfredo Mantovano, a la espera de los peritajes toxicológicos y de inteligencia que determinen si el agresor actuó bajo los efectos de estupefacientes o si se trató de un acto deliberado con fines terroristas.
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