Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo

Atropello masivo en Italia dejó siete heridos y se sospecha de un posible atentado en Módena

Atropello masivo en Italia dejó siete heridos y se sospecha de un posible atentado en Módena
16 de Mayo de 2026 | 15:48

Escuchar esta nota

Una situación de horror y desesperación se vivió en las últimas horas en el centro de la ciudad de Módena, en el norte de Italia, donde un automovilista que circulaba a gran velocidad atropelló a un grupo de peatones en la zona de Largo Porta Bologna, dejando un saldo de siete personas heridas, dos de ellas de gravedad.

Lejos de tratarse de un accidente, el conductor intentó darse a la fuga a pie y atacó con un arma blanca a quienes pretendían retenerlo, hasta que finalmente fue reducido por civiles. Según informaron fuentes policiales y testigos directos del episodio, el vehículo transitaba a más de 100 kilómetros por hora por las calles céntricas antes de embestir a la multitud y terminar estrellándose de lleno contra el escaparate de un local comercial.

Al salir del rodado destruido, el conductor extrajo un cuchillo de entre sus pertenencias y arremetió contra un peatón que intentaba cortarle el paso, causándole heridas leves. Sin embargo, con la ayuda de otros cuatro ciudadanos que se sumaron a la persecución, lograron retenerlo en el suelo hasta la llegada de los patrulleros.

Las autoridades locales identificaron al agresor como un ciudadano italiano de segunda generación, de 31 años y origen marroquí, nacido en Bérgamo pero con residencia actual en Módena. Tras su captura, fue trasladado de inmediato a la comisaría local, donde permanece bajo estricto interrogatorio.

 

El alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, se hizo presente de manera inmediata en el lugar del hecho y se mostró profundamente conmocionado. "Necesitamos comprender la naturaleza del suceso, pero es un acto trágico. Sea cual sea su naturaleza, es un hecho muy grave. Si se tratara de un atentado, sería aún más grave", advirtió el funcionario a través de sus redes sociales.

Respecto al estado de las víctimas, Mezzetti detalló la gravedad de la situación, haciendo especial hincapié en el cuadro de una de las mujeres atropelladas: "Quedó aplastada contra la vidriera del local. Tiene las piernas destrozadas y probablemente tendrá que ser sometida a una amputación".

El violento episodio alteró la agenda política en Roma. En ese marco, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sigue con "máxima atención" la evolución de los acontecimientos en la región de Emilia-Romaña. La mandataria se mantiene en contacto permanente con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, y con el subsecretario encargado de la seguridad de la República, Alfredo Mantovano, a la espera de los peritajes toxicológicos y de inteligencia que determinen si el agresor actuó bajo los efectos de estupefacientes o si se trató de un acto deliberado con fines terroristas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Falsa cita en La Plata: una trampa sexual que acabó en extorsión

Quedó expuesto: un docente platense “chapeaba” con ser novio de Lali Espósito

El IPS confirmó la fecha de pago a jubilados bonaerenses en mayo: cuándo arranca el cronograma

VIDEO. Hubo un triple choque y le echan la culpa a un pozo

Este finde se sale en La Plata: la agenda de espectáculos con shows, teatro, música y más

El efectivo vuelve a ser atractivo en La Plata: descuentos de hasta el 40% en comercios

Flamengo llega golpeado al cruce con Estudiantes: fue eliminado en 16avos de la Copa de Brasil

Por falta de pago de abril, trabajadores de Gimnasia están con retención de tareas en las sedes
+ Leidas

Amplio triunfo de la conducción en el Colegio de la Abogacía local

Pesar por el fallecimiento del exjuez Juan Carlos Bruni

Se postergó la convocatoria de pelados en La Plata por el mal tiempo: se realizará mañana en Plaza Moreno

VIDEO. Revuelo por un video que muestra a Cristina Kirchner en la calle

¿Mete Pata?

Pagano le respondió a Milei tras los insultos y lo denunció penalmente

El autismo en la mira: detectan un patrón común en las profesiones de las madres

Estudiantes afina detalles para visitar al Mengao
Últimas noticias de El Mundo

El nuevo “Nuremberg”: un tribunal para juzgar a Putin

Estados Unidos le advirtió a Argentina por el avance de China en Sudamérica

Wall Street cerró la semana a la baja

EE UU evalúa acusar formalmente a Raúl Castro
Policiales
Dramática persecución en La Plata tras el robo de una Hilux: tres delincuentes terminaron en una zanja y fueron detenidos
Alertan por el robo de bicicletas en una facultad de la UNLP
VIDEO. Piedrazos contra patrulleros, balas de goma y un detenido durante un operativo en City Bell
VIDEO.- Susto y revuelo en plena madrugada por el incendio de dos autos en Lisandro Olmos
Un repartidor herido tras un fuerte accidente entre una moto y un auto en La Plata
Deportes
A todo o nada: River y Rosario Central por un lugar en la final
El Chelsea de Enzo Fernández cayó por 1 a 0 ante Manchester City en la final de la FA Cup
La agenda deportiva de este sábado: partidos, horarios y TV
Estudiantes afina detalles para visitar al Mengao
¿Mete Pata?
Información General
Otra empresa textil en concurso de acreedores en medio de la crisis del sector
El autismo en la mira: detectan un patrón común en las profesiones de las madres
Los números de la suerte del sábado 16 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
VIDEO. ¡Sorpresa! Aparece el “pez pene” tras la ciclogénesis que afectó a Chubut
Salud digital: las recetas, ahora en el celular

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla