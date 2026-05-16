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VIDEO.- Así operaba la banda que "levantaba" pickups Toyota Hilux en La Plata con inhibidores

16 de Mayo de 2026 | 16:42

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La banda sospechada de dedicarse al robo de camionetas Toyota en La Plata volvió a quedar en el centro de la escena. Tras haber sido filmados semanas atrás mientras sustraían una Toyota Hilux en la Ciudad, tres presuntos delincuentes fueron detenidos luego de robar una Toyota SW4 y protagonizar una persecución que terminó con disparos y un choque en la zona oeste platense.

El hecho ocurrió este viernes en calle 11 entre 42 y 43, donde los investigadores de la comisaría Segunda realizaban tareas encubiertas vinculadas justamente a una serie de robos de camionetas Toyota Hilux registrados en la región.

Según fuentes policiales, los agentes ya seguían los movimientos de una banda que se movilizaba en un Renault 9 gris, vehículo detectado en investigaciones previas. Durante una vigilancia observaron cómo tres hombres descendieron del auto y se acercaron a una Toyota SW4 blanca estacionada. De acuerdo al parte oficial, utilizaron un dispositivo inhibidor de señal para abrir el vehículo, subieron rápidamente y lograron ponerlo en marcha.

A partir de ese momento se activó un operativo cerrojo y comenzó una persecución por distintas calles de La Plata. La secuencia avanzó por calle 11 y luego por diagonal 41, mientras se sumaban móviles del Comando de Patrullas y del escuadrón motorizado.

La fuga terminó en 155 y 43, donde la camioneta cayó en una zanja. Allí, siempre según la versión oficial, se produjo un breve intercambio de disparos entre los sospechosos y efectivos policiales, aunque no se registraron heridos.

Los tres ocupantes fueron reducidos y detenidos en el lugar. Los investigadores secuestraron la Toyota SW4 robada, que todavía estaba en marcha y tenía colocado un inhibidor de señal, además de celulares, herramientas, guantes, pasamontañas, llaves, documentación vehicular y otros dispositivos electrónicos presuntamente utilizados para concretar robos de automotores.

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También fue incautado el Renault 9 gris en el que se movilizaban, el mismo vehículo que venía siendo seguido en pesquisas por otros episodios similares.

La investigación quedó en manos de la UFI N°15 de La Plata, bajo una causa por hurto automotor agravado por ser cometido en poblado y en banda, en concurso real con resistencia a la autoridad y abuso de arma.

El inhibidor que usaba la banda para "neutralizar" el sistema de alarma y rastreos de las camionetas

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