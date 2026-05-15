Casting "masivo" en La Plata: buscan calvos de todas las edades para una campaña audiovisual

Una convocatoria para un casting terminó convirtiéndose en un fenómeno para La Plata. La productora Chocho Films anunció un evento multitudinario en Plaza Moreno para este sábado a las 14 con el fin de encontrar a personas calvas o con poco pelo para realizar una campaña audiovisual.

La iniciativa explotó en las redes sociales y comenzó a viralizarse entre los platenses. Además de tener poco pelo, el único requisito para ser parte de la campaña es tener entre 18 y 99 años. Hasta el momento se registraron más de 400 inscriptos para la búsqueda, mientras que más de una centena de personas confirmaron su presencia para el sábado.

En ese sentido, la idea no será solamente sacarse una foto grupal. Durante la jornada también habrá entrevistas, intercambio de historias y hasta la elección de “la pelada más icónica” de la ciudad, en una propuesta que mezcla humor, identidad y comunidad.

“Queridos pelados. Queremos que nos cuenten sus historias. La convocatoria fue masiva. Nunca pensamos que había una comunidad pelada tan grande en la ciudad”, destacó la productora Chocho Films en sus redes sociales.

De esta forma, Plaza Moreno se prepara para ser el escenario de una de las imágenes más curiosas del año en La Plata. Una masiva convocatoria de personas calvas (o con poco pelo) promete copar el centro geográfico de la ciudad, en un evento que ya genera furor y expectativa en toda la capital bonaerense.