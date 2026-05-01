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Ataque y preocupación en La Plata: destrozaron los vidrios de una histórica biblioteca en pleno centro

Ataque y preocupación en La Plata: destrozaron los vidrios de una histórica biblioteca en pleno centro
1 de Mayo de 2026 | 11:31

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Momentos de tensión y preocupación se vivieron en las últimas horas en una reconocida institución cultural de La Plata luego de que desconocidos atacaran el frente de la Biblioteca Max Nordau, ubicada en calle 11 Nº 1272 entre 58 y 59.

Según denunciaron desde la propia entidad, durante la noche personas aún no identificadas arrojaron un objeto contundente con combustible contra el edificio, provocando importantes daños materiales y la rotura de varios vidrios del frente.

Afortunadamente no hubo personas heridas, aunque el episodio generó alarma entre socios, trabajadores y miembros de la comunidad vinculada a la histórica institución platense.

A través de un comunicado oficial, la Comisión Directiva del Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau expresó su preocupación por lo sucedido y confirmó que ya se realizaron las denuncias correspondientes, mientras la Justicia avanza con la investigación para identificar a los responsables.

“Si bien no hubo heridos, la gravedad del hecho y el contexto nos preocupan profundamente”, señalaron desde la entidad, donde además indicaron que reforzarán las medidas de seguridad y los protocolos preventivos para garantizar el cuidado de quienes concurren al lugar.

En el mismo mensaje, la institución vinculó el ataque con el crecimiento de discursos de odio y antisemitismo registrados tanto a nivel nacional como internacional. “No podemos desligar este episodio del crecimiento del antisemitismo y de los climas de intolerancia que habilitan expresiones de odio”, remarcaron.

Finalmente, desde la biblioteca reafirmaron su compromiso con “la igualdad, los derechos humanos y la identidad judía y humanista”, al tiempo que convocaron a la comunidad a solidarizarse y “redoblar los esfuerzos para enfrentar toda forma de violencia y discriminación”.

El hecho causó fuerte repercusión en distintos sectores culturales y sociales de La Plata, donde la Biblioteca Max Nordau es reconocida por su extensa trayectoria y su permanente trabajo en actividades educativas y culturales.

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