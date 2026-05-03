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Falsos repartidores asaltaron a un joven en La Plata y se dieron a la fuga con su moto

3 de Mayo de 2026 | 20:02

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La problemática de la inseguridad en La Plata sumó un nuevo episodio de violencia durante el último fin de semana. En la zona de calle 3, entre 67 y 68, un joven resultó víctima de un asalto bajo una modalidad que se repite en la Ciudad. El hecho ocurrió cerca de las 22:00 del sábado y quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la cuadra.

Los atacantes emplearon un método de engaño para abordar a su objetivo sin levantar sospechas. Tal como se observa en las imágenes de vigilancia, los sujetos se desplazaban en una moto y uno de ellos portaba una mochila de repartidor. Con esta apariencia de trabajadores, interceptaron al muchacho y lo amenazaron con un arma de fuego de forma inmediata.

Ante la amenaza directa, el joven optó por priorizar su integridad física. El damnificado descendió de su vehículo, lo dejó sobre el asfalto y escapó a pie para ponerse a resguardo. En ese instante, uno de los ladrones tomó posesión del ciclomotor y emprendió la huida junto a su cómplice, quien lo escoltó en el rodado original.

La secuencia completa duró apenas unos segundos, tiempo suficiente para que los malvivientes lograran su cometido y se perdieran de vista. Hasta el momento, el paradero de los autores del robo es un enigma para los investigadores.

Los vecinos de la zona manifestaron su preocupación por el uso de elementos de empresas de delivery para cometer delitos, una táctica que dificulta la prevención por parte de las fuerzas de seguridad cuando se hace de noche.

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