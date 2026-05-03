En fotos | El desfile de mascotas reunió a una multitud en Plaza Azcuénaga

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Como si fueran supermodelos, decenas de perros desfilaron hoy por la alfombra roja en el tradicional desfile de mascotas que se organiza cada año. La iniciativa, tan simpática como llamativa, busca concientizar sobre la adopción responsable y encontrarle un hogar a aquellos animales que aún no tienen familia.
En ese marco, una gran cantidad de vecinos se acercó a Plaza Azcuénaga para participar del evento organizado por la Feria Manos Platenses. Allí celebraron a los perros que, disfrazados de princesas, hadas y superhéroes, caminaron entre los curiosos. Muchos lo hicieron junto a sus dueños, mientras que otros desfilaron acompañados por rescatistas, en busca de su futura familia.
“Nosotros recorremos distintos barrios donde los animales necesitan ayuda. Llevamos insumos para su cuidado, como vendas, desparasitantes y otros medicamentos para poder atenderlos”, explicó una de las rescatistas que se encarga a diario del cuidado de los perros. Esta tarea se sostiene gracias a la colaboración de vecinos que aportan donaciones de dinero o elementos como ropa y artículos de bazar, que luego son vendidos para financiar las actividades.
Pero además de recibir donaciones y ayudar a los perros a encontrar familia, hoy se llevó adelante una campaña de vacunación antirrábica gratuita, a la que los vecinos se acercaron a lo largo de toda la tarde para inmunizar tanto a perros como a gatos. De esta manera, el evento combinó concientización, solidaridad y servicios esenciales en una jornada que volvió a reunir a la comunidad en torno al bienestar animal.
"Consolidamos este evento en la ciudad como una jornada que nos permite celebrar el vínculo entre las personas y sus animales de compañía, promoviendo el cuidado responsable y el encuentro comunitario", destacaron desde la organización.
Cabe destacar que la Feria Manos Platenses de Plaza Azcuénaga es un programa de Economía Social y Desarrollo Sustentable de la Fundación Pro Humanae Vitae, reconocida por promover el trabajo artesanal y emprendedor local.
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