Aldosivi cerró su actuación en el torneo sin triunfos

En una tarde de sol y paridad en el Estadio José María Minella, Aldosivi e Independiente Rivadavia repartieron puntos al igualar 1-1 en la última jornada del campeonato local. Con este resultado, el Tiburón cerró su participación sin victorias en el Apertura, en tanto que la Lepra mendocina se quedó con la cima de la Zona A con 34 puntos, unidades que, a su vez, lo colocan en lo más alto de la tabla anual.

El partido se abrió en el inicio con el gol de Moya a los 4 minutos de juego. En tanto que 4´ después, el conjunto de la tierra del sol y el buen vino logró poner el partido en tablas con el tanto de Bucca.

El Azul que presentó un equipo alternativo pensando también en su compromiso internacional ante Fluminense por Libertadores, sostuvo el empate y sumó un punto que le permite mantenerse en lo más alto de ambas tablas.

Por su parte, a falta del partido entre Defensa y Gimnasia (M), los dirigidos por Berti se estarían enfrentando a Unión en los playoffs. Aunque también cabe la posibilidad de que sea el Halcón o San Lorenzo.