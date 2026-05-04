Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |LEPRA (M) LÍDER ABSOLUTO

Aldosivi cerró su actuación en el torneo sin triunfos

Aldosivi cerró su actuación en el torneo sin triunfos
4 de Mayo de 2026 | 01:50
Edición impresa

En una tarde de sol y paridad en el Estadio José María Minella, Aldosivi e Independiente Rivadavia repartieron puntos al igualar 1-1 en la última jornada del campeonato local. Con este resultado, el Tiburón cerró su participación sin victorias en el Apertura, en tanto que la Lepra mendocina se quedó con la cima de la Zona A con 34 puntos, unidades que, a su vez, lo colocan en lo más alto de la tabla anual.

El partido se abrió en el inicio con el gol de Moya a los 4 minutos de juego. En tanto que 4´ después, el conjunto de la tierra del sol y el buen vino logró poner el partido en tablas con el tanto de Bucca.

El Azul que presentó un equipo alternativo pensando también en su compromiso internacional ante Fluminense por Libertadores, sostuvo el empate y sumó un punto que le permite mantenerse en lo más alto de ambas tablas.

Por su parte, a falta del partido entre Defensa y Gimnasia (M), los dirigidos por Berti se estarían enfrentando a Unión en los playoffs. Aunque también cabe la posibilidad de que sea el Halcón o San Lorenzo.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes no necesitó brillar para vencer a Platense 2 a 0 y se aseguró el primer puesto en su zona

Desde este lunes: cómo quedan las tarifas de micros en La Plata con la suba del 11%
+ Leidas

Denuncian otro ataque antisemita a un centro cultural de la Ciudad

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Gimnasia ante Argentinos Juniors

VIDEO.- El crimen de Luis Cubilla: un video registró la puñalada mortal

“Este equipo se anima a jugar, y los chicos captan el mensaje que damos”

UNLP: regreso a clases en los colegios y facultades

Micros más caros en La Plata: prevén normalización de las frecuencias

Convocan a una reunión de urgencia por la ola de inseguridad en Tolosa

VIDEO. Triunfazo tripero: el Lobo espera en Octavos por Vélez
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Triunfazo tripero: el Lobo espera en Octavos por Vélez

Pereyra lo hizo crecer y ese mérito tiene gran peso

El Lobo se queda sin su figura para los playoffs

“Este equipo se anima a jugar, y los chicos captan el mensaje que damos”
Espectáculos
El fútbol invade las pantallas: el aluvión de estrenos que llega antes del Mundial
Otra vez el corazón roto: Pampita, separada, se fue a Miami “a pasar las penas”
A un ganador del Oscar le hicieron pagar por viajar con el premio... y se lo perdieron
Adabel “tomó decisiones que no comparto”, dijo su ex
Se casaron Cande Ruggeri y Nicolás Maccari
Política y Economía
Sala de prensa: reapertura ¿con o sin Adorni?
Dólares bajo el colchón: sigue ganando la desconfianza
El Gobierno, con desafíos y reclamos en escala
El Concejo se prepara para votar los números de Alak en 2025
Creen que Faroni estaría también vinculado a la Universidad de la AFA
Policiales
VIDEO.- El crimen de Luis Cubilla: un video registró la puñalada mortal
VIDEO. Motochorros, uno de los grandes dramas que atraviesan la Ciudad
Trasladan a “Pequeño J” desde Perú por el triple crimen narco en Varela
Convocan a una reunión de urgencia por la ola de inseguridad en Tolosa
Maradona: Morla y Stinfale cayeron en la lista negra
La Ciudad
Micros más caros en La Plata: prevén normalización de las frecuencias
UNLP: regreso a clases en los colegios y facultades
Sin pisada firme: alerta por la crisis del rubro zapatería en La Plata
Resistencia vecinal ante el ocaso del servicio de la telefonía fija
El desfile de mascotas reunió a una multitud en Plaza Azcuénaga

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla