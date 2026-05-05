Prueba Atlética 10K "Día del Vidriero Saverio Terminiello"

Antes de la Marcha Federal, otro duro ajuste de Nación sobre las universidades
Antes de la Marcha Federal, otro duro ajuste de Nación sobre las universidades
VIDEO. Dormir en el negocio, una triste moda que llegó a Tolosa
Macri pone límites pero no quiere romper con Milei, ni tampoco ser candidato
Un platense de 73 años hizo podio entre más de mil atletas, en un triatlón internacional
VIDEO.- “Tarifazo” escalonado en el tren y los micros para ir a CABA: los nuevos valores que asfixian a los pasajeros
Sexo en un avión: desde adentro, el relato de una periodista que viajó con la pareja detenida
Dolarizar y abandonar el peso, la sugerencia de The Wall Street Journal a Javier Milei
CONVOCATORIA | Reunión de matriculados con representantes a las asambleas del Consejo Profesional Ley 10.620
Explosivos detalles de la separación entre Pampita y Martín Pepa: insultos, gritos y acusaciones
Ana Rosenfeld filtró todo sobre la separación de Wanda Nara y Martín Migueles
Expectativa por el súper concurso mundialista que ofrece EL DIA
Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal
El frío polar da una tregua y se espera un martes templado y a pleno sol en La Plata
CONVOCATORIA | Reunión de afiliados con representantes a las Asambleas de la Caja De Seguridad Social Ley 12.724
VIDEO. La nafta no para de subir: cómo afecta al bolsillo de los platenses
Tirante: se ilusiona e invita a soñar a lo grande con un juego de alto nivel
Cruce por el pedido de mandar a juicio al autor de un embiste fatal
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Versus fuerte y uno dijo chau: cómo fue la eliminación en Gran Hermano entre Daniela De Lucía y Danelik
El rating del debut de "Triángulo Amoroso", la serie de Wanda Nara y Maxi López
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Convocan desde la Ciudad a visibilizar la crisis en discapacidad
Los números de la suerte del martes 12 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Anticonceptivos: llega una nueva píldora de hasta “cinco días después”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Municipalidad de Berazategui organizará la 37° Prueba Atlética 10K Día del Vidriero "Saverio Terminiello" el próximo sábado 13 de junio a las 16.00 en la intersección de Avenida 14 y 143. Este evento deportivo de gran escala reunirá a miles de atletas locales en un circuito de diez kilómetros que atravesará el corazón del distrito. La gestión municipal abrirá el registro virtual para los interesados a través de su sitio oficial con el fin de celebrar esta competencia emblemática del calendario bonaerense.
La inscripción para la prueba iniciará el martes 26 de mayo a través de la web berazategui.gob.ar. El sistema cerrará el trámite el viernes 29 de mayo o cuando los anotados alcancen la cifra de 4.000 corredores. Los organizadores entregarán los kits de competencia los días jueves 11 y viernes 12 de junio en el Complejo Deportivo Municipal Ducilo. Este conjunto de elementos incluye el número de dorsal y un chip electrónico para el cronometraje del tiempo.
Los primeros 500 inscriptos que retiren sus materiales obtendrán además la remera oficial de la maratón. El personal del municipio atenderá a los deportistas en el predio de calle 5 y 151 desde las 9.00 hasta las 19.00 durante ambas jornadas. Cada corredor deberá presentar su documentación personal para acceder al beneficio del kit.
La competencia culminará en el mismo punto de salida tras completar el recorrido urbano. Todos los participantes que crucen la meta recibirán una medalla de finalización como reconocimiento a su esfuerzo físico. La organización trasladará a los ganadores hacia el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo para el acto oficial de entrega de trofeos. Esta premiación marcará el cierre de una jornada que promete una fuerte convocatoria vecinal y una atmósfera de celebración comunitaria.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí