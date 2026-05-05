La Municipalidad de Berazategui organizará la 37° Prueba Atlética 10K Día del Vidriero "Saverio Terminiello" el próximo sábado 13 de junio a las 16.00 en la intersección de Avenida 14 y 143. Este evento deportivo de gran escala reunirá a miles de atletas locales en un circuito de diez kilómetros que atravesará el corazón del distrito. La gestión municipal abrirá el registro virtual para los interesados a través de su sitio oficial con el fin de celebrar esta competencia emblemática del calendario bonaerense.

La inscripción para la prueba iniciará el martes 26 de mayo a través de la web berazategui.gob.ar. El sistema cerrará el trámite el viernes 29 de mayo o cuando los anotados alcancen la cifra de 4.000 corredores. Los organizadores entregarán los kits de competencia los días jueves 11 y viernes 12 de junio en el Complejo Deportivo Municipal Ducilo. Este conjunto de elementos incluye el número de dorsal y un chip electrónico para el cronometraje del tiempo.

Los primeros 500 inscriptos que retiren sus materiales obtendrán además la remera oficial de la maratón. El personal del municipio atenderá a los deportistas en el predio de calle 5 y 151 desde las 9.00 hasta las 19.00 durante ambas jornadas. Cada corredor deberá presentar su documentación personal para acceder al beneficio del kit.

La competencia culminará en el mismo punto de salida tras completar el recorrido urbano. Todos los participantes que crucen la meta recibirán una medalla de finalización como reconocimiento a su esfuerzo físico. La organización trasladará a los ganadores hacia el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo para el acto oficial de entrega de trofeos. Esta premiación marcará el cierre de una jornada que promete una fuerte convocatoria vecinal y una atmósfera de celebración comunitaria.