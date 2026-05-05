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Chau al "carry on" gratuito: Aerolíneas dispuso que hay que pagarlo como "servicio adicional"

Chau al "carry on" gratuito: Aerolíneas dispuso que hay que pagarlo como "servicio adicional"
5 de Mayo de 2026 | 13:54

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Aerolíneas Argentinas modificó su política de equipaje para vuelos de cabotaje, con la eliminación del carry on (equipaje de mano) gratuito. Desde mayo, el pasaje más económico solo incluye un bolso pequeño o mochila de hasta 3 kilos.

Esta novedad se suma a otros cambios recientes, como el cobro por selección anticipada de asientos implementado en noviembre pasado y recargos por combustible debido al conflicto en Medio Oriente.

Ahora, antes de terminar la reserva del vuelo en la web, el pasajero visualizará el siguiente mensaje: “Tenés incluido solo un equipaje de mano de hasta 3 kilos (bolso, mochila, cartera).

Para agregar más equipaje podrás adquirirlo antes de finalizar tu compra o luego ingresando a ‘Servicios Adicionales’”.

Cuánto costará llevar carry on 

El costo de este adicional por el equipaje de mano de 8 kilos parte desde los $42.350 por tramo, monto que puede incrementar significativamente el valor final del pasaje si no se tiene en cuenta al momento de la compra.

La empresa explicó que la medida apunta a adaptar su esquema comercial a la lógica de las aerolíneas low cost, que separan los servicios para ofrecer precios base más competitivos.

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La modificación no alcanza a los vuelos internacionales ni a quienes ya tenían tickets emitidos. A partir de la categoría Plus, el carry on ya estará incluido.

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