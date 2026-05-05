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Política y Economía

VIDEO.- Caos a la salida del Concejo Deliberante de Villa Gesell y denuncia por ataque a una concejal

5 de Mayo de 2026 | 10:55

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La jornada legislativa de este lunes en el Concejo Deliberante de Villa Gesell finalizó con incidentes y una denuncia penal, luego de que un sector de la oposición fuera increpado físicamente durante el tratamiento del presupuesto municipal. El conflicto escaló en el recinto mientras se debatían las partidas presupuestarias para el ejercicio vigente, lo que derivó en la intervención de las fuerzas de seguridad ante las agresiones denunciadas por al menos tres ediles.

Clarisa Armando, representante del bloque Pro-La Libertad Avanza, denunció un ataque directo en el que recibió el impacto de una botella con agua. Tras el episodio, la concejal vinculó el accionar de los agresores con una supuesta metodología de presión por parte del Ejecutivo municipal y manifestó: “Las imágenes son claras: concejales agredidos dentro del HCD por no aprobar un presupuesto invotable. Así se maneja Gustavo Barrera (intendente local): presión y violencia cuando no consigue lo que quiere. No vamos a claudicar: no le tenemos miedo”.

Desde la conducción provincial del Pro emitieron un comunicado de repudio tras el rechazo a un presupuesto de 64 mil millones de pesos, cifra que cuestionan por considerarla desmedida. Según denunció la delegación bonaerense del partido: “El oficialismo kirchnerista mandó una patota a golpear a nuestra concejal y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto de 64 mil millones de pesos, el doble de lo que costaba gobernar este municipio. Les pegaron dentro del recinto. Le patearon la ambulancia a otra concejal que se descompensó. Eso es lo que hacen cuando pierden”.

Los registros audiovisuales del momento muestran el clima de hostilidad dentro del edificio municipal, caracterizado por gritos, empujones y el lanzamiento de objetos hacia las bancas opositoras. Si bien las cámaras no captaron golpes directos contra Armando, sí documentaron el hostigamiento que sufrieron ella y sus colegas de bancada mientras intentaban retirarse del lugar para buscar asistencia médica en una unidad apostada en el exterior.

El conflicto se originó tras la lectura de un despacho de comisión que aconsejaba el rechazo del proyecto de presupuesto, moción que se impuso por nueve votos contra siete en una votación nominal. Durante su intervención, Armando había justificado su voto negativo señalando una presunta carencia de transparencia y marcó: “Están ocultando lo que todos los empleados municipales saben: el sueldo de los funcionarios. Queremos saber cuántas son las áreas, quiénes las encabezan y cuántas subdirecciones tienen”.

Tras la votación, los disturbios se generalizaron en el salón pese a los reiterados pedidos de orden de la presidencia del cuerpo. El concejal Luis Vivas relató que las modificaciones que habían propuesto para intentar un acuerdo fueron ignoradas y describió un escenario de descontrol que lo obligó a abandonar la sesión de manera anticipada cuando los reclamos del público presente se tornaron violentos.

A raíz de lo sucedido, nueve legisladores pertenecientes a distintos bloques de la oposición, incluyendo a la UCR, el Pro y La Libertad Avanza, formalizaron una denuncia ante los efectivos policiales que ingresaron al recinto. Según detalló Vivas respecto al desenlace de la jornada y la situación de seguridad de los ediles: “Nos dejaron encerrados hasta la noche”.

Por último, diferentes referentes políticos de la provincia manifestaron su rechazo a lo ocurrido en la ciudad costera, entre ellos el exintendente de La Plata, Julio Garro, quien expresó: “Lo que pasó en Villa Gesell con Armando no se puede permitir. Repudiamos enérgicamente el ataque cobarde y la agresión de una patota política oficialista contra la concejal de Pro. Estos actos mafiosos, propios de quienes desprecian la ley y la convivencia democrática, no pueden ni deben ser tolerados bajo ningún concepto. Debemos exigir una investigación inmediata, identificación de todos los responsables y sanciones ejemplares”.

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