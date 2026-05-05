El aumento de los micros es oficial: las nuevas tarifas confirmadas y quejas que no aflojan por la baja frecuencia

Pese a que en La Plata ya se aplicaba desde ayer, el aumento del boleto de los micros ya es oficial. El Ministerio de Transporte bonaerense publicó hoy la Resolución N°122 en el Boletín las nuevas tarifas del boleto y confirmó que el mínimo pasó a costar $1.054,85, mientras que el más caro se fue a $1.811,26.

Lo cierto es que pese a la suba, que implica un nuevo golpe al bolsillo de los platenses, los usuarios de nuestra ciudad se siguen quejando de las bajas frecuencias de los colectivos, pese a que las empresas prometieron normalizar los servicios. Es por eso que en las calles se siguen viendo largas colas en las paradas, con micros que no paran porque van repletos de pasajeros.

Estos son los nuevos valores confirmados:

Tal como informó EL DIA, el inicio de la semana marcó un escenario complejo para los usuarios del transporte público en La Plata y la Región porque si bien se aplicó el aumento el servicio mostró un funcionamiento dispar, con mejoras en algunos recorridos y fuertes dificultades en otros.

Es así que desde ayer, viajar en micro es un 11% más caro. La suba responde a la actualización de costos del sistema, en un contexto atravesado por el incremento del combustible y tensiones por subsidios. Además, por un acuerdo entre la UTA local y las empresas, el boleto en La Plata sale más caro en referencia al Gran Buenos Aires.

En paralelo, las empresas comenzaron a restablecer las frecuencias luego de semanas en las que la circulación de unidades se redujo de manera significativa, en algunos casos hasta un 50%, según fuentes del sector . Sin embargo, la normalización no fue homogénea y eso se reflejó en la experiencia de los pasajeros.

En ese marco hoy una usuario de la zona norte de la ciudad aseguró que "pasaron dos micros llenos por el Camino Belgrano y 508, y no pararon. Obviamente volví a llegar tarde a mi trabajo". Ayer, en tanto, Lorena contaba que “tomamos uno vacío, pero antes teníamos que salir más temprano porque si perdíamos el primero llegábamos tarde. Si no salía a las seis, los chicos llegaban tarde porque no te paraba ninguno”.

Sin embargo, esa percepción no fue compartida por todos. Una usuaria de la línea Oeste señaló que las dificultades persistieron: “Micro que viene, llega lleno y no podés subir”. En su caso, la normalización no se hizo evidente. “Sigue habiendo muy poca frecuencia”, afirmó, y cuestionó el impacto de las subas: “Yo apoyo la SUBE y no pienso porque ahí me doy cuenta que no me rinde la carga”.

Es así que si bien se confirmó el aumento del boleto por parte de la Provincia, las penurias de los usuarios platenses continúan y llegar a destino sigue siendo todo un problema para muchos.