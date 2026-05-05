Dinero fresco por el ascenso del Schalke 04 de Felipe

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Con la victoria 1-0 del pasado sábado ante Fortuna Düsseldorf, Schalke 04 volvió a la Bundesliga luego de tres años en la segunda categoría del fútbol alemán. Y en medio de los festejos resaltó la figura de Felipe Sánchez, el defensor que fue transferido al gigante alemán en desgracia y que le permitirá un ingreso económico importante a la tesorería mens sana.
Es que el regreso del Schalke 04 a la máxima categoría le permitió a Felipe Sánchez uno de los objetivos estipulados en el contrato de transferencia, por lo cual Gimnasia recibirá 200 mil euros de parte de la institución germana.
Además, quedó cerca de otro objetivo de 100 mil euros por jugar una determinada cantidad de partidos. Alcanzar ese y otros objetivos dependerá de la continuidad del zaguero en el plantel de primera división, ya que necesita jugar tres partidos más y esta temporada terminará con la disputa de los partidos ante Nürnberg (como visitante) y Eintracht Braunschweig, para el cierre a todo festejo en Gelsenkirchen.
Felipe Sánchez tiene apenas 22 años y jugó bastante en esta segunda temporada en el fútbol alemán, aún sin ser titular indiscutido en un equipo con figuras internacionales como el bosnio Edin Dzeko (con 40 años está cerca de jugar su segundo mundial tras la participación en Brasil 2014) y el arquero Loris Karius. Sánchez jugó 47 partidos y marcó 4 goles antes de ser transferido a Alemania en junio de 2024.
Otro extripero como Benjamín Domínguez volvió a jugar como titular en el Bologna en la igualdad 0-0 con Cagliari, partido en el que fue reemplazado a los 22 minutos del complemento por Riccardo Orsolini. El Nene está cerca de un objetivo por partidos jugados y a un gol de alcanzar el objetivo de tantos convertidos, ambas situaciones que depararían otra buena suma de euros a la tesorería albiazul, pendiente también de una eventual venta de Alan Lescano (Gimnasia tiene la mitad de la ficha) en el receso de invierno.
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