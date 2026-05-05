Tiempo agradable este martes en La Plata pero se avecinan tormentas: ¿cuándo llegan?

El tiempo en La Plata y alrededores se presentará este martes con condiciones nubosas y temperaturas moderadas, en la antesala de un cambio que llegará a partir de mitad de semana.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada tendrá marcas térmicas que oscilarán entre los 9 y los 23 grados, con un ambiente templado y sin extremos.

Durante la mañana predominará el cielo despejado, con buena presencia de sol, lo que favorecerá un inicio de día agradable. Sin embargo, con el correr de las horas se espera un incremento de la nubosidad, dando paso a una tarde más cubierta.

En cuanto al viento, soplará de manera leve, rotando desde el sector noroeste hacia el norte y finalizando desde el este, sin ráfagas significativas.

Tormentas a la vista

El panorama cambiará a partir del miércoles, cuando se prevé el regreso de las lluvias en la región, con probables tormentas fuertes entre la tarde y la noche.

Además, el ingreso de un frente más inestable traerá consigo un aumento en la intensidad del viento, con ráfagas más fuertes que podrían hacerse sentir en los días posteriores.

No obstantes, se mantenderán las temperaturas moderadas.

De esta manera, el martes aparece como una jornada de transición, ideal para actividades al aire libre, antes de la inestabilidad que marcará el resto de la semana en el AMBA.