Cayó el ladrón que golpeó y le robó a nene de 12 años mientras iba a la escuela en La Plata

En un allanamiento llevado a cabo a última hora del lunes, efectivos policiales detuvieron al presunto delincuente que el pasado 30 de abril golpeó y le robó a un nene de 12 años en plena madrugada mientras caminaba hacia la escuela, en la localidad de Tolosa.

El operativo se concretó en un domicilio de 524 entre 136 y 137 del barrio El Triunfo de San Carlos, y estuvo a cargo de agentes del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría 11º de Ringuelet con apoyo del GAD (Grupo de Apoyo Departamental).

En la vivienda dieron con el principal sospechoso, un hombre de 27 años que habría sido quien en la madrugada del pasado jueves, en la cuadra de 29 entre 529 y 530, en el barrio del Estadio Único, Tolosa, tomó al chiquito por el cuello y lo arrojó al suelo para, posteriormente, robarle la mochila y una campera.

El hecho, que provocó la indignación de toda la comunidad platense, fue captado por las cámaras de seguridad del barrio y quedó registrado.

Luego de la acometida, el maleante huyó corriendo y se perdió en la oscuridad. No obstante, una serie de averiguaciones y la revisión de distintos elementos de investigación permitieron a los pesquisas dar con la finca del sujeto, quien ahora deberá dar respuestas ante la Justicia en una causa bajo la caratula de "robo".

Algunos elementos secuestrados durante el allanamiento , como un pantalón y una campera, comprometen la situación del sospechoso dada las coincidencias con la ropa que el ladrón usó durante el robo.