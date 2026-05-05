Las fotos de la escapada romántica de Sabrina Rojas y José Chatruc en Río de janeiro

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Sabrina Rojas sorprendió con un tierno posteo tras su escapada romántica con José Chatruc.
La actriz y el exfutbolista disfrutaron de las playas de Brasil y se mostraron felices y enamorados en las redes.
Así, luego de un fin de semana romántico, la pareja regresó al país y a sus actividades. Pero, la mencionada artista no dudó en hacer un posteo para mostrar la intimidad de la escapada.
“Amor en Brasil”, subió con emojis de corazón en la publicación que acompañó de un carrusel de fotos donde dejó ver que disfrutaron de las playas, los paseos, la gastronomía y el deporte.
Lo que no pasó inadvertido entre los internautas fue que en casi la mitad de las 19 fotos que integraban el carrusel aparecía Chatruc cómplice y divertido con Rojas.
La publicación generó todo tipo de reacciones, entre ellas la de los fanáticos de la pareja que no dudaron en celebrar el amor. “Lindos”, “Son los más”, “Potros”, “Feliz por ustedes”.
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Allí, sin necesidad de poner etiquetas, el exfutbolista se mostró feliz por su presente con la modelo y reveló detalles desconocidos hasta el momento.
Entonces, como invitado a Almorzando con Juana el ex futbolista contó: “A Sabrina la conocí porque tenemos un grupo de amigos en común que la invitaron. Ella fue a mi cumpleaños, pero ahí recién empezaba a venir”.
Con picardía, Benjamín Amadeo comentó: “Los cumpleaños de José y de Darío son unos lugares muy familiares, sobre todo. De hecho, se están haciendo de día”. “De hecho, Sabrina ese día conoció a otra persona”, comentó Chatruc, que aclaró que no iba a decir de quién se trataba.
Sobre cómo se dieron las cosas, relató: “Después empezamos como a jugar. Le dije más adelante porque ahora estás muy solicitada... Más cincuenta y pico, nos juntamos, esto fue hace cuatro meses, cinco, pero no pasaba nada”.
“Empezamos a chatear, hablar... pero sin que pase nada. Después se fue de vacaciones. Hasta que la invité a salir. Fuimos a mi casa, teníamos que ir a comer y le dije ‘vamos a la vuelta que no hay nadie’”, dijo sobre la primera cita. Y recordó: “No había nadie. No sé cómo salió la foto”, cerró Chatruc.
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