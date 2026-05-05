VIDEO.- Así delincuentes meten miedo en un edificio del barrio de Plaza Paso 

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Un edificio de las adyacencias de 44 y 16, a pasos del centro de La Plata, volvió a convertirse en blanco de delincuentes que se mueven por la noche y en banda.
Según vecinos, es la segunda vez en el año en que el inmueble es un objetivo para los maleantes. La primera vez fue en enero, oportunidad en la que llegaron a entrar y a concretar una sustracción.
A raíz de ese episodio, se colocaron rejas de seguridad en la parte superior. Precisamente por ese lugar, este lunes a eso de las 2.30, intentaron adentrarse en el edificio. Intentaron una y otra vez, y no lograron concretar su empresa. No solo probaron con birlar el acceso principal sino también la puerta del garage.
Gracias a las medidas de seguridad adoptadas los desconocidos no pudieron ir más allá de sus intenciones de robar. Pero lo que más preocupación generó en los vecinos es "el hecho de que los ladrones actúen cuando quieren y con total tranquilidad, sabiendo que no hay nadie que los controles o vigile la zona entre la noche y la madrugada". "Da impresión, la impunida con la que operan es terrible", lamentaron en el barrio.
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