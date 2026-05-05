Caso Sur Finanzas: el empresario Ariel Vallejo no se presentó a declarar ante la Justicia

El empresario Ariel Vallejo, titular de la empresa Sur Finanzas que se encuentra bajo la lupa judicial por sus estrechos vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), no se presentó a declarar hoy ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella.

La decisión había sido comunicada por sus representantes legales, quienes argumentaron la indefinición de algunos planteos, como la nulidad de la citación, para postergar el trámite procesal en el marco de la investigación por presunto lavado de activos.

La citación de Vallejo se produce luego de que la Justicia recolectara pruebas que indicarían la existencia de una estructura destinada a la triangulación de fondos. El foco de la investigación está puesto en el cambio de cheques que la AFA realizaba en la financiera, y la ayuda económica a distintos clubes para presuntamente facilitar el desvío de dinero.

La citación de Vallejo era la primera de un total de 16 declaraciones indagatorias, entre ellas a ex dirigentes de clubes, en el marco de esta causa, que se extenderán en principio hasta finales del mes de junio.

La investigación que lleva adelante la fiscal federal Cecilia Incardona, con colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que dirige el fiscal Diego Velasco, sostiene que Sur Finanzas habría operado un sistema financiero ilegal, captando fondos, otorgando préstamos y administrando capitales al margen de la normativa vigente.

Se presume que obtenían beneficios económicos mediante el cobro de intereses abusivos y otras prácticas prohibidas, generando activos ilícitos que luego eran gestionados a través de una estructura empresarial compleja para darles apariencia de legalidad.