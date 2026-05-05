Es platense, vive en España y le pidió al Cholo Simeone replicar una foto 20 años después: "Dale, copate"

El 29 de marzo de 2007, en un importante restaurante de La Plata, un pequeño platense celebraba su séptimo cumpleaños sin imaginar que una foto marcaría parte de su historia. Ese día, Manuel Toppelberg se cruzó con Diego Simeone, entonces entrenador de Estudiantes de La Plata, y posó junto a él en una imagen que con el tiempo cobraría un valor especial.

Casi dos décadas después, la vida lo llevó lejos. Radicado en Valencia, Manuel construyó su camino en el rubro gastronómico y el 4 de agosto del año pasado inauguró su propio local, Unam (Manu al revés), ubicado sobre la Avenida del Oeste N°33. El emprendimiento no solo refleja su presente, sino también su historia: el logo del lugar está inspirado en aquella foto de la infancia, con la silueta de ese niño que celebraba su cumpleaños. Le marcó la vida, claramente. Una borra que no se olvida.

El reencuentro empezó a tomar forma semanas atrás. Al enterarse de que el Atlético de Madrid, dirigido por Simeone, iba a jugar el sábado 2 de mayo frente al Valencia CF, decidió intentar lo impensado. A través de redes sociales, le envió un mensaje por la cuenta de su cafetería, UNAM: “Me gustaría que repliquemos la foto. Sé que estás viendo esto, dale, copate”.

La historia tiene además un condimento particular. Aquel niño que posó con el ídolo pertenece a una familia fanática de Gimnasia, el clásico rival del club que Simeone dirigía en ese momento. Sin embargo, la pasión futbolera quedó en segundo plano frente a la oportunidad de conservar un recuerdo único con uno de los máximos referentes como DT en el mundo, tras aquella cena en Don Quijote.

Y tuvo final feliz, ya que Manuel, junto a su padre, Juan Carlos, pudieron encontrarse con el Cholo y volver a sacarse una foto. Como aquella cuando era chico, la sonrisa de Manuel no cambió. Era la misma.