Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que se publicaron hoy en EL DIA

La Ciudad |Manu Topelberg quería repetir el momento

Es platense, vive en España y le pidió al Cholo Simeone replicar una foto 20 años después: "Dale, copate"

Sergio Pomares
spomares@eldia.com

5 de Mayo de 2026 | 10:05

Escuchar esta nota

El 29 de marzo de 2007, en un importante restaurante de La Plata, un pequeño platense celebraba su séptimo cumpleaños sin imaginar que una foto marcaría parte de su historia. Ese día, Manuel Toppelberg se cruzó con Diego Simeone, entonces entrenador de Estudiantes de La Plata, y posó junto a él en una imagen que con el tiempo cobraría un valor especial.

Casi dos décadas después, la vida lo llevó lejos. Radicado en Valencia, Manuel construyó su camino en el rubro gastronómico y el 4 de agosto del año pasado inauguró su propio local, Unam (Manu al revés), ubicado sobre la Avenida del Oeste N°33. El emprendimiento no solo refleja su presente, sino también su historia: el logo del lugar está inspirado en aquella foto de la infancia, con la silueta de ese niño que celebraba su cumpleaños. Le marcó la vida, claramente. Una borra que no se olvida.

El reencuentro empezó a tomar forma semanas atrás. Al enterarse de que el Atlético de Madrid, dirigido por Simeone, iba a jugar el sábado 2 de mayo frente al Valencia CF, decidió intentar lo impensado. A través de redes sociales, le envió un mensaje por la cuenta de su cafetería, UNAM: “Me gustaría que repliquemos la foto. Sé que estás viendo esto, dale, copate”.

La historia tiene además un condimento particular. Aquel niño que posó con el ídolo pertenece a una familia fanática de Gimnasia, el clásico rival del club que Simeone dirigía en ese momento. Sin embargo, la pasión futbolera quedó en segundo plano frente a la oportunidad de conservar un recuerdo único con uno de los máximos referentes como DT en el mundo, tras aquella cena en Don Quijote.

LE PUEDE INTERESAR

Alertan por acumulación de bolsas con desechos no habituales a pasos del Estadio Único

LE PUEDE INTERESAR

El aumento de los micros es oficial: las nuevas tarifas confirmadas y quejas que no aflojan por la baja frecuencia

Y tuvo final feliz, ya que Manuel, junto a su padre, Juan Carlos, pudieron encontrarse con el Cholo y volver a sacarse una foto. Como aquella cuando era chico, la sonrisa de Manuel no cambió. Era la misma.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes no necesitó brillar para vencer a Platense 2 a 0 y se aseguró el primer puesto en su zona

Desde este lunes: cómo quedan las tarifas de micros en La Plata con la suba del 11%
+ Leidas

Confirman los horarios de los cruces de 8vos entre Estudiantes vs Racing y Gimnasia vs Vélez

El Pincha en Perú con ausencias y un probable once

VIDEO. Abrieron el celular de Rocío Alvarito y sacaron un material impactante

Dinero fresco para Gimnasia por el ascenso del Schalke 04 de Felipe Sánchez

ARBA lanzó planes de beneficios para jubilados

Guillermo Barros Schelotto habló del choque especial con Gimnasia: "Soy 100% profesional"

Una banda de cinco encapuchados actuó a plena luz del día en Gonnet

Nacho Fernández, el dueño de la pelota: “No tengo miedo de decirlo, mi deseo es salir campeón con Gimnasia”
Últimas noticias de La Ciudad

Emotivo momento en La Plata: el Bioparque liberó tres aves autóctonas que fueron rescatadas por vecinos

Alertan por acumulación de bolsas con desechos no habituales a pasos del Estadio Único

El aumento de los micros es oficial: las nuevas tarifas confirmadas y quejas que no aflojan por la baja frecuencia

Tiempo agradable este martes en La Plata pero se avecinan tormentas: ¿cuándo llegan?
Espectáculos
EN FOTOS, la Met Gala de Nueva York: el arte de la excentricidad
No va presa: Britney aceptó su culpa por manejar ebria
“Las canciones favoritas...” Carta de amor a la escena independiente
En problemas; reanudan el proceso judicial contra Pity: hay fecha para el juicio oral
Escándalo “After Sex”: cómo conoció Adabel Guerrero al tercero que terminó su relación
Policiales
VIDEO.- Así delincuentes meten miedo en un edificio del barrio de Plaza Paso 
VIDEO. “Infancia perdida”: la increíble historia del bebé y el arma
Una banda de cinco encapuchados actuó a plena luz del día en Gonnet
“Pequeño J” llegó al país y fue derecho a la cárcel
VIDEO. Abrieron el celular de Rocío Alvarito y sacaron un material impactante
Información General
Medida polémica: abren la venta de vapeadores y bolsitas de nicotina en el país
La Justicia ordenó vacunar a un bebé pese a la negativa de los padres
Nuevas reglas para tenencia y portación de armas de fuego
El Gobierno libera el mercado de vapeadores y crea un registro obligatorio para controlarlos
Campaña antigripal: preocupa su bajísima adhesión
Deportes
Guillermo Barros Schelotto habló del choque especial con Gimnasia: "Soy 100% profesional"
Confirman los horarios de los cruces de 8vos entre Estudiantes vs Racing y Gimnasia vs Vélez
Nacho Fernández, el dueño de la pelota: “No tengo miedo de decirlo, mi deseo es salir campeón con Gimnasia”
El Lobo palpita los regresos de Martínez y Max
Dinero fresco para Gimnasia por el ascenso del Schalke 04 de Felipe Sánchez

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla