Todo sobre el anuncio de Santiago del Moro: cambia el juego dentro de la casa más famosa 

Con la eliminación de Nazareno Pompei, la casa de Gran Hermano Generación Dorada se reacomoda y paralelamente, la producción sigue buscando opciones para desestructurar el juego.

Allí, se planean algunos picantes cambios para fines de mayo.

Uno de ellos tiene que ver con el repechaje que, a diferencia de las ediciones anteriores, no sólo devolverá a la casa a uno de los ex jugadores sino que además habilitará el ingreso de nuevos personajes.

Por otra parte, para esta semana también hay novedades y Santiago del Moro fue el encargado de anunciarlas: "Este martes 5 de mayo vuelve el derecho a réplica. Habrá un nuevo DAR en Gran Hermano".

Pero eso no es todo: "Además, esta semana, el ganador del liderazgo podrá anular los votos a 2 personas y además, elegirá a otros 2 para darles la chance del 3,2,1 es decir que pueden nominar a 3 personas".

"La nominación de esta semana será oculta. Nadie, con excepción del líder, sabrá si está o no en placa", dijo el conductor.

Y a la hora de las nominaciones, habrá una variante muy interesante: "La placa de esta semana será con voto negativo pero el resultado será oculto. Esto quiere decir que en la casa, nadie sabrá quién está nominado. El público por supuesto lo verá y votará pero dentro de la casa, nadie va a tener idea. El único que sí tendrá la garantía de estar fuera de la placa será el líder".

La bomba final fue la confirmación del ingreso de Santiago a la casa: "El domingo voy a ir yo", anunció el conductor en cuestión.