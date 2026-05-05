Emotivo momento en La Plata: el Bioparque liberó tres aves autóctonas que fueron rescatadas por vecinos

En el marco del compromiso institucional con la conservación y el manejo responsable de la fauna que habita bajo cuidado humano, el Bioparque de La Plata llevó adelante con éxito la liberación de un lechuzón orejudo, un alicucú y un chimango luego de un proceso integral de rehabilitación.

Según se informó, los ejemplares fueron rescatados por vecinos en Tolosa, Ruta 11 y Arroyo El Pescado y Villa Castells, respectivamente, y acercados al predio para que personal especializado procediera a atenderlos, rehabilitarlos y, posteriormente, liberarlos.

En ese sentido, el lechuzón orejudo (Asio clamator) fue ingresado al predio el 4 de diciembre de 2025 con plumón, lo que indicaba un estadío juvenil, y un buen estado general de salud, pero con una lesión en una uña de la pata derecha, por lo que recibió atención clínica y seguimiento sanitario y fue alojado en un recinto de rehabilitación acorde a sus necesidades.

Por su parte, el alicucú (Megascops choliba) llegó al Bioparque el 18 de diciembre de 2025 con sensorio deprimido, deshidratación y pronóstico reservado, un cuadro de mayor complejidad que demandó un abordaje clínico sostenido, alimentación asistida y monitoreo constante, luego de los cuales logró evolucionar favorablemente y evidenció una recuperación progresiva de su estado de salud.

Finalmente, el chimango (Milvago chimango) fue incorporado el 6 de enero de 2026 con buen estado general de salud, un peso de 200 gramos, plumaje en desarrollo (plumas primarias y plumón), conducta alerta y adecuada respuesta a la ingesta de alimentos sólidos y líquidos, motivo por el cual se inició un proceso de evaluación sanitaria integral y fortalecimiento progresivo.

Tras completar los respectivos procesos de rehabilitación, evaluación comportamental y confirmación de aptitudes para la vida en libertad, los tres ejemplares fueron liberados en un entorno adecuado, garantizando condiciones óptimas para su reinserción en el medio natural.

Cabe destacar que el exitoso proceso fue el resultado de un trabajo articulado entre el Servicio Veterinario, el área de Comportamiento Animal y el equipo de cuidadores del Bioparque, reafirmando su compromiso con la conservación de la fauna autóctona y la innovación en el manejo y la mejora continua de la calidad de vida de los animales bajo su cuidado.