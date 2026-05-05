FOTOS. ¡A 30 años del histórico 6-0 de Gimnasia a Boca, en la inauguración de palcos en La Bombonera!

El aumento de los micros es oficial: las nuevas tarifas confirmadas y quejas que no aflojan por la baja frecuencia
El aumento de los micros es oficial: las nuevas tarifas confirmadas y quejas que no aflojan por la baja frecuencia
Una entidad pública pagó los gastos del viaje de Kicillof y funcionarios provinciales a España
Adorni con más sorpresas judiciales y el Gobierno que no logra apagar el escándalo
El cielo se pone gris en La Plata y lanzan alerta por tormentas: ¿cuándo llegan?
Cayó el ladrón que golpeó y le robó a nene de 12 años mientras iba a la escuela en La Plata
Es platense, vive en España y le pidió al Cholo Simeone replicar una foto 20 años después: "Dale, copate"
Filtraron los motivos por los que se separaron Pampita y Martín Pepa
EN FOTOS, la Met Gala de Nueva York: el arte de la excentricidad
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Mañana marchan docentes en La Plata por reclamo salarial y sueldos adeudados
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Caso Sur Finanzas: el empresario Ariel Vallejo no se presentó a declarar ante la Justicia
VIDEO.- Caos a la salida del Concejo Deliberante de Villa Gesell y denuncia por ataque a una concejal
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
VIDEO.- Así delincuentes meten miedo en un edificio del barrio de Plaza Paso
Una banda de cinco encapuchados actuó a plena luz del día en Gonnet
VIDEO.- En facultades y colegios de la UNLP hay temor a perder cursadas tras otra semana de paro docente
Emotivo momento en La Plata: el Bioparque liberó tres aves autóctonas que fueron rescatadas por vecinos
Escándalo “After Sex”: cómo conoció Adabel Guerrero al tercero que terminó su relación
Todo sobre el anuncio de Santiago del Moro: cambia el juego dentro de la casa más famosa
Alivio en Corrientes: encontraron al nene desaparecido y su padre fue detenido
Inflación de abril: consultoras privadas confirman una desaceleración
La advertencia de Irán a Estados Unidos: "Nosotros ni siquiera hemos empezado todavía"
VIDEO. “Infancia perdida”: la increíble historia del bebé y el arma
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Sergio Pomares
spomares@eldia.com
Escuchar esta nota
El 5 de mayo de 1996 quedó marcado a fuego en la historia del fútbol argentino. Aquella tarde, en una Bombonera de fiesta por la inauguración de sus nuevos palcos, Gimnasia protagonizó una de las mayores hazañas de su historia: goleó 6 a 0 a Boca en su propia casa, en lo que aún hoy es una de las derrotas más duras del conjunto xeneize como local. Los hinchas lo recuerdan, más aquellos que coparon la segunda y tercera bandeja del Alberto J. Armando.
El contexto era ideal para el local. Bajo la presidencia de Mauricio Macri, Boca reestrenaba su estadio tras una remodelación importante, con la expectativa de celebrar ante su gente. Hasta un equipo de famosos se hizo presente en la previa: Fantino, Cipolatti, Calvo, Suar, Gianola, Pauls, Korol, Bonadeo, Pero el equipo dirigido por Carlos Timoteo Griguol arruinó la fiesta con una actuación memorable ante los de Carlos Bilardo.
Apenas un cuarto de hora le bastó al Lobo para empezar a inclinar la historia. La presión alta, el orden táctico y la contundencia marcaron la diferencia frente a un Boca que nunca logró acomodarse. Guillermo Barros Schelotto -futura gloria xeneize- fue la gran figura con tres goles, acompañado por José Albornoz, Alberto Márcico -exjugador auriazul- y Mario Saccone para completar la goleada.
El equipo platense fue una máquina. Con nombres como Andrés Yllana, Enzo Noce y el propio Márcico, construyó una actuación colectiva que desbordó a un rival que sintió la ausencia de Diego Maradona y nunca encontró respuestas. Aquella tarde, Gimnasia no solo ganó: aplastó, sorprendió y dejó una imagen imborrable.
La goleada no fue una más. Con el paso del tiempo, se consolidó como una de las peores caídas de Boca en la Bombonera y una de las victorias más resonantes del Lobo en el profesionalismo. Incluso hoy sigue siendo la derrota más abultada del conjunto xeneize como local ante su público.
Solo encuentra un antecedente superior ante tamaño rival pero en el amateurismo, cuando derrotó 10 a 1 a River en 1905.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí