FOTOS. ¡A 30 años del histórico 6-0 de Gimnasia a Boca, en la inauguración de palcos en La Bombonera!

El 5 de mayo de 1996 quedó marcado a fuego en la historia del fútbol argentino. Aquella tarde, en una Bombonera de fiesta por la inauguración de sus nuevos palcos, Gimnasia protagonizó una de las mayores hazañas de su historia: goleó 6 a 0 a Boca en su propia casa, en lo que aún hoy es una de las derrotas más duras del conjunto xeneize como local. Los hinchas lo recuerdan, más aquellos que coparon la segunda y tercera bandeja del Alberto J. Armando.

El contexto era ideal para el local. Bajo la presidencia de Mauricio Macri, Boca reestrenaba su estadio tras una remodelación importante, con la expectativa de celebrar ante su gente. Hasta un equipo de famosos se hizo presente en la previa: Fantino, Cipolatti, Calvo, Suar, Gianola, Pauls, Korol, Bonadeo, Pero el equipo dirigido por Carlos Timoteo Griguol arruinó la fiesta con una actuación memorable ante los de Carlos Bilardo.

Apenas un cuarto de hora le bastó al Lobo para empezar a inclinar la historia. La presión alta, el orden táctico y la contundencia marcaron la diferencia frente a un Boca que nunca logró acomodarse. Guillermo Barros Schelotto -futura gloria xeneize- fue la gran figura con tres goles, acompañado por José Albornoz, Alberto Márcico -exjugador auriazul- y Mario Saccone para completar la goleada.

El equipo platense fue una máquina. Con nombres como Andrés Yllana, Enzo Noce y el propio Márcico, construyó una actuación colectiva que desbordó a un rival que sintió la ausencia de Diego Maradona y nunca encontró respuestas. Aquella tarde, Gimnasia no solo ganó: aplastó, sorprendió y dejó una imagen imborrable.

La goleada no fue una más. Con el paso del tiempo, se consolidó como una de las peores caídas de Boca en la Bombonera y una de las victorias más resonantes del Lobo en el profesionalismo. Incluso hoy sigue siendo la derrota más abultada del conjunto xeneize como local ante su público.

Solo encuentra un antecedente superior ante tamaño rival pero en el amateurismo, cuando derrotó 10 a 1 a River en 1905.