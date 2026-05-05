Clausuraron el supermercado Vea de 2 y 45: los motivos

La UBA denunció desfinanciamiento de hospitales y el Gobierno se defendió de las acusaciones: "Son falsas"
La UBA denunció desfinanciamiento de hospitales y el Gobierno se defendió de las acusaciones: "Son falsas"
El cielo se pone gris en La Plata y lanzan alerta por tormentas: ¿cuándo llegan?
Una entidad pública pagó los gastos del viaje de Kicillof y funcionarios provinciales a España
FOTOS. ¡A 30 años del histórico 6-0 de Gimnasia a Boca, en la inauguración de palcos en La Bombonera!
Cayó el ladrón que golpeó y le robó a nene de 12 años mientras iba a la escuela en La Plata
Profundo dolor en la Técnica 8 de La Plata por la muerte de "Paqui", un querido profesor
Es platense, vive en España y le pidió al Cholo Simeone replicar una foto 20 años después: "Dale, copate"
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Íntima confesión: Flor de la V reveló haber estado enamorada de una famosa mujer
Filtraron los motivos por los que se separaron Pampita y Martín Pepa
El aumento de los micros es oficial: las nuevas tarifas confirmadas y quejas que no aflojan por la baja frecuencia
Mañana marchan docentes en La Plata por reclamo salarial y sueldos adeudados
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Caso Sur Finanzas: el empresario Ariel Vallejo no se presentó a declarar ante la Justicia
VIDEO.- Caos a la salida del Concejo Deliberante de Villa Gesell y denuncia por ataque a una concejal
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
VIDEO.- Así delincuentes meten miedo en un edificio del barrio de Plaza Paso
Una banda de cinco encapuchados actuó a plena luz del día en Gonnet
VIDEO.- En facultades y colegios de la UNLP hay temor a perder cursadas tras otra semana de paro docente
Emotivo momento en La Plata: el Bioparque liberó tres aves autóctonas que fueron rescatadas por vecinos
Escándalo “After Sex”: cómo conoció Adabel Guerrero al tercero que terminó su relación
Todo sobre el anuncio de Santiago del Moro: cambia el juego dentro de la casa más famosa
Alivio en Corrientes: encontraron al nene desaparecido y su padre fue detenido
Inflación de abril: consultoras privadas confirman una desaceleración
La advertencia de Irán a Estados Unidos: "Nosotros ni siquiera hemos empezado todavía"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El cierre preventivo se resolvió tras una inspección municipal por productos sin la cadena de frío y documentación en falta. Empleados señalaron que ya regularizaron la situación
Escuchar esta nota
La Municipalidad de La Plata dispuso la clausura preventiva de un supermercado Vea ubicado en 45 entre 2 y 3, tras un operativo de inspección que se originó a partir de una denuncia vecinal.
Según informaron fuentes comunales, una vecina alertó a través de la línea 147 sobre la presencia de sachets de leche exhibidos en góndolas sin la debida refrigeración. A partir de ese aviso, personal de la Secretaría de Control Urbano y Convivencia se presentó en el lugar, labró un acta contravencional e intimó al cese de la actividad.
En ese marco, se resolvió la clausura preventiva del establecimiento, mientras que las actuaciones quedaron a cargo del juez de faltas interviniente.
Desde el comercio, en tanto, dieron otra versión de lo ocurrido y señalaron que la medida responde también a cuestiones administrativas. “Agentes municipales procedieron a la clausura preventiva por motivos de documentación fuera de regla. Nosotros tenemos el papel que pidieron pero ellos quieren el original”, afirmaron empleados del lugar.
En esa línea, indicaron que ya lograron reunir la documentación requerida y que aguardan una nueva inspección para poder retomar la actividad. “Estamos esperando que vuelvan a venir los agentes porque ya conseguimos lo que faltaba. No sabemos si podremos abrir en las próximas horas o en los próximos días”, agregaron.
De acuerdo a lo que pudo saber este medio, el local se encontraba además en proceso de renovación de su habilitación municipal, trámite que aún no estaba completo al momento de la inspección.
LE PUEDE INTERESAR
Mañana marchan docentes en La Plata por reclamo salarial y sueldos adeudados
Cabe recordar que en los últimos meses se registraron otras clausuras en la ciudad por situaciones similares. En marzo, la Municipalidad cerró la panadería “La Ideal”, en diagonal 73 y 3, tras la muerte de un hombre que habría consumido alimentos en mal estado.
Asimismo, en abril se dispuso el cierre preventivo de una sucursal del supermercado Día, en 120 y 80, por no contar con la habilitación municipal vigente, y de otro comercio del rubro, “El Duende”, en 520 y 4, por incumplimientos en las normas de salubridad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí