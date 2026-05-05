Clausuraron el supermercado Vea de 2 y 45: los motivos

La Municipalidad de La Plata dispuso la clausura preventiva de un supermercado Vea ubicado en 45 entre 2 y 3, tras un operativo de inspección que se originó a partir de una denuncia vecinal.

Según informaron fuentes comunales, una vecina alertó a través de la línea 147 sobre la presencia de sachets de leche exhibidos en góndolas sin la debida refrigeración. A partir de ese aviso, personal de la Secretaría de Control Urbano y Convivencia se presentó en el lugar, labró un acta contravencional e intimó al cese de la actividad.

En ese marco, se resolvió la clausura preventiva del establecimiento, mientras que las actuaciones quedaron a cargo del juez de faltas interviniente.

Desde el comercio, en tanto, dieron otra versión de lo ocurrido y señalaron que la medida responde también a cuestiones administrativas. “Agentes municipales procedieron a la clausura preventiva por motivos de documentación fuera de regla. Nosotros tenemos el papel que pidieron pero ellos quieren el original”, afirmaron empleados del lugar.

En esa línea, indicaron que ya lograron reunir la documentación requerida y que aguardan una nueva inspección para poder retomar la actividad. “Estamos esperando que vuelvan a venir los agentes porque ya conseguimos lo que faltaba. No sabemos si podremos abrir en las próximas horas o en los próximos días”, agregaron.

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, el local se encontraba además en proceso de renovación de su habilitación municipal, trámite que aún no estaba completo al momento de la inspección.

Cabe recordar que en los últimos meses se registraron otras clausuras en la ciudad por situaciones similares. En marzo, la Municipalidad cerró la panadería “La Ideal”, en diagonal 73 y 3, tras la muerte de un hombre que habría consumido alimentos en mal estado.

Asimismo, en abril se dispuso el cierre preventivo de una sucursal del supermercado Día, en 120 y 80, por no contar con la habilitación municipal vigente, y de otro comercio del rubro, “El Duende”, en 520 y 4, por incumplimientos en las normas de salubridad.