Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Se define el Súper Cartonazo de $3.000.000: los números que se publicaron hoy en EL DIA

La Ciudad |Operativo tras una denuncia vecinal

Clausuraron el supermercado Vea de 2 y 45: los motivos

El cierre preventivo se resolvió tras una inspección municipal por productos sin la cadena de frío y documentación en falta. Empleados señalaron que ya regularizaron la situación

Clausuraron el supermercado Vea de 2 y 45: los motivos
5 de Mayo de 2026 | 12:13

Escuchar esta nota

La Municipalidad de La Plata dispuso la clausura preventiva de un supermercado Vea ubicado en 45 entre 2 y 3, tras un operativo de inspección que se originó a partir de una denuncia vecinal.

Según informaron fuentes comunales, una vecina alertó a través de la línea 147 sobre la presencia de sachets de leche exhibidos en góndolas sin la debida refrigeración. A partir de ese aviso, personal de la Secretaría de Control Urbano y Convivencia se presentó en el lugar, labró un acta contravencional e intimó al cese de la actividad.

En ese marco, se resolvió la clausura preventiva del establecimiento, mientras que las actuaciones quedaron a cargo del juez de faltas interviniente.

Desde el comercio, en tanto, dieron otra versión de lo ocurrido y señalaron que la medida responde también a cuestiones administrativas. “Agentes municipales procedieron a la clausura preventiva por motivos de documentación fuera de regla. Nosotros tenemos el papel que pidieron pero ellos quieren el original”, afirmaron empleados del lugar.

En esa línea, indicaron que ya lograron reunir la documentación requerida y que aguardan una nueva inspección para poder retomar la actividad. “Estamos esperando que vuelvan a venir los agentes porque ya conseguimos lo que faltaba. No sabemos si podremos abrir en las próximas horas o en los próximos días”, agregaron.

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, el local se encontraba además en proceso de renovación de su habilitación municipal, trámite que aún no estaba completo al momento de la inspección.

LE PUEDE INTERESAR

Mañana marchan docentes en La Plata por reclamo salarial y sueldos adeudados

LE PUEDE INTERESAR

Emotivo momento en La Plata: el Bioparque liberó tres aves autóctonas que fueron rescatadas por vecinos

Cabe recordar que en los últimos meses se registraron otras clausuras en la ciudad por situaciones similares. En marzo, la Municipalidad cerró la panadería “La Ideal”, en diagonal 73 y 3, tras la muerte de un hombre que habría consumido alimentos en mal estado.

Asimismo, en abril se dispuso el cierre preventivo de una sucursal del supermercado Día, en 120 y 80, por no contar con la habilitación municipal vigente, y de otro comercio del rubro, “El Duende”, en 520 y 4, por incumplimientos en las normas de salubridad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes no necesitó brillar para vencer a Platense 2 a 0 y se aseguró el primer puesto en su zona

Desde este lunes: cómo quedan las tarifas de micros en La Plata con la suba del 11%
+ Leidas

Confirman los horarios de los cruces de 8vos entre Estudiantes vs Racing y Gimnasia vs Vélez

El Pincha en Perú con ausencias y un probable once

VIDEO. Abrieron el celular de Rocío Alvarito y sacaron un material impactante

Una entidad pública pagó los gastos del viaje de Kicillof y funcionarios provinciales a España

Dinero fresco para Gimnasia por el ascenso del Schalke 04 de Felipe Sánchez

El cielo se pone gris en La Plata y lanzan alerta por tormentas: ¿cuándo llegan?

ARBA lanzó planes de beneficios para jubilados

Guillermo Barros Schelotto habló del choque especial con Gimnasia: "Soy 100% profesional"
Últimas noticias de La Ciudad

Profundo dolor en la Técnica 8 de La Plata por la muerte de "Paqui", un querido profesor

Mañana marchan docentes en La Plata por reclamo salarial y sueldos adeudados

Emotivo momento en La Plata: el Bioparque liberó tres aves autóctonas que fueron rescatadas por vecinos

Es platense, vive en España y le pidió al Cholo Simeone replicar una foto 20 años después: "Dale, copate"
Policiales
Caso Sur Finanzas: el empresario Ariel Vallejo no se presentó a declarar ante la Justicia
Alivio en Corrientes: encontraron al nene desaparecido y su padre fue detenido
Cayó el ladrón que golpeó y le robó a nene de 12 años mientras iba a la escuela en La Plata
VIDEO.- Así delincuentes meten miedo en un edificio del barrio de Plaza Paso 
VIDEO. “Infancia perdida”: la increíble historia del bebé y el arma
Espectáculos
Las fotos de la escapada romántica de Sabrina Rojas y José Chatruc en Río de janeiro
Murió Jorge Calandrelli, el compositor argentino que ganó 6 Grammy
Íntima confesión: Flor de la V reveló haber estado enamorada de una famosa mujer 
Un grupo quedó roto: se conoció el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada 
Telefe mostró el tráiler de Triángulo Amoroso y anunció la fecha de estreno de la serie que reúne a Wanda Nara y Maxi López
Información General
Medida polémica: abren la venta de vapeadores y bolsitas de nicotina en el país
La Justicia ordenó vacunar a un bebé pese a la negativa de los padres
Nuevas reglas para tenencia y portación de armas de fuego
El Gobierno libera el mercado de vapeadores y crea un registro obligatorio para controlarlos
Campaña antigripal: preocupa su bajísima adhesión
Deportes
FOTOS. ¡A 30 años del histórico 6-0 de Gimnasia a Boca, en la inauguración de palcos en La Bombonera!
Guillermo Barros Schelotto habló del choque especial con Gimnasia: "Soy 100% profesional"
Confirman los horarios de los cruces de 8vos entre Estudiantes vs Racing y Gimnasia vs Vélez
Nacho Fernández, el dueño de la pelota: “No tengo miedo de decirlo, mi deseo es salir campeón con Gimnasia”
El Lobo palpita los regresos de Martínez y Max

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla