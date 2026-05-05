Profundo dolor en la Técnica 8 de La Plata por la muerte de "Paqui", un querido profesor

La comunidad educativa de la Secundaria Técnica Nº8 de La Plata atravesaba horas de profundo dolor por la partida del profesor Alfredo Omar Libranti, fallecido recientemente a la edad de 45 años tras una larga trayectoria docente en el establecimiento de 526 entre 7 y 8.

Libranti, conocido con el apodo de "Paqui" por sus colegas docentes, alumnos y exalumnos, era Ingeniero Mecánico e integraba el equipo de educadores de la Tecnicatura en Automotores que se dicta en la institución de Tolosa.

"Hoy despedimos con enorme tristeza al profesor Ing. Alfredo Omar Libranti (1981 - 2026) quien se desempeñó en la Tecnicatura en Automotores en nuestra escuela", comunicó la Técnica 8.

"Alegre y ocurrente, Paqui, cómo todos lo llamaban, era un excelente profesor y una gran persona", recordaron.

Con mucha tristeza, la institución expresó que "la comunidad de la Técnica 8 agradecemos su valioso aporte a través de tantos años y le decimos adiós".

Por su parte, alumnos lo recordaron con emotivas palabras. "Gran persona, que te escuchaba y te ayudaba. Me enseñó mucho tanto en lo técnico como en lo familiar. Su personalidad única que hacía que las charlas con el se hicieran eternas y muy interesantes, risas y muchos mates de por medio, te voy a llevar siempre en mi corazón Paqui", comentaron.