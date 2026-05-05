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Profundo dolor en la Técnica 8 de La Plata por la muerte de "Paqui", un querido profesor

Profundo dolor en la Técnica 8 de La Plata por la muerte de "Paqui", un querido profesor
5 de Mayo de 2026 | 12:33

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La comunidad educativa de la Secundaria Técnica Nº8 de La Plata atravesaba horas de profundo dolor por la partida del profesor Alfredo Omar Libranti, fallecido recientemente a la edad de 45 años tras una larga trayectoria docente en el establecimiento de 526 entre 7 y 8.

Libranti, conocido con el apodo de "Paqui" por sus colegas docentes, alumnos y exalumnos, era Ingeniero Mecánico e integraba el equipo de educadores de la Tecnicatura en Automotores que se dicta en la institución de Tolosa.

"Hoy despedimos con enorme tristeza al profesor Ing. Alfredo Omar Libranti (1981 - 2026) quien se desempeñó en la Tecnicatura en Automotores en nuestra escuela", comunicó la Técnica 8.

"Alegre y  ocurrente, Paqui, cómo todos lo llamaban, era un excelente profesor y una gran persona", recordaron.

Con mucha tristeza, la institución expresó que "la comunidad de la Técnica 8  agradecemos su valioso aporte a través de tantos años y le decimos adiós".

Por su parte, alumnos lo recordaron con emotivas palabras. "Gran persona, que te escuchaba y te ayudaba. Me enseñó mucho tanto en lo técnico como en lo familiar. Su personalidad única que hacía que las charlas con el se hicieran eternas y muy interesantes, risas y muchos mates de por medio, te voy a llevar siempre en mi corazón Paqui", comentaron.

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