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Política y Economía

La UBA denunció desfinanciamiento de hospitales y el Gobierno se defendió de las acusaciones: "Son falsas"

A través de un comunicado del ministerio de Capital Humano

La UBA denunció desfinanciamiento de hospitales y el Gobierno se defendió de las acusaciones: "Son falsas"
5 de Mayo de 2026 | 12:54

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Los directores médicos de hospitales universitarios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) reclamaron hoy por la aplicación de la Ley de Financiamiento que fue aprobada el año pasado, a la vez que advirtieron que sin fondos no podrán garantizar la continuidad de la atención.

Así lo informaron en una conferencia de prensa realizada en el Hospital de Clínicas durante la cual indicaron que, durante los primeros cinco meses de este año el Gobierno nacional no transfirió dinero de la partida presupuestaria destinada a su funcionamiento operativo. Desde el Gobierno salieron al cruce y dijeron que las denuncias son "falsas".

Los hospitales de la UBA atienden a unas 700 mil personas por año y, según manifestaron las autoridades, el presupuesto adeudado suma 80 mil millones de pesos, de los cuales un cuarto debió haberse ejecutado entre enero y abril, por lo que consideran que la atención sanitaria corre “riesgo inminente”.

“Estamos a 5 de mayo y hasta esta hora de la mañana todavía no se ha hecho el depósito correspondiente. Llevamos un cuatrimestre entero, cuatro meses del presupuesto anual aprobado y no hemos visto un solo peso. Con lo cual, imagínense cómo podemos funcionar o cómo podemos seguir brindando la asistencia con la calidad que merecen nuestros pacientes”, explicó el doctor Norberto Lafos, quien es el director del Instituto Lanari.

Asimismo, señaló que en los hospitales tienen que “recurrir a todo tipo de ingeniería”, entre lo que citó “desde retraso en el pago de los proveedores, con el diálogo y el desgaste que eso significa, retraso en la atención y hasta recurrir a otro tipo de situaciones como donaciones o colaboraciones”.

“El dinero que puede ingresar por lo que sea cobro de obras sociales o alguna entidad de medicina prepaga, debe ser utilizado específicamente y exclusivamente para gastos de emergencia, de insumos, medicamentos”, aseveró, a la vez que dijo: “Los insumos en medicina están dolarizados y siguen aumentando, con lo cual cualquiera de ustedes cuando va a una farmacia se queda en estupefacto de los costos. Imagínense lo que son los costos hospitalarios multiplicados a lo mejor por varias veces más”.

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Lafos dijo además que “lo único que pedimos es que nos paguen el presupuesto, que nos asignen el presupuesto que nos adeudan, si esto así, en un mes y medio no sé si vamos a poder seguir prestando la atención de los pacientes. Sumado eso además a las setecientas mil consultas anuales, la cantidad de alumnos que pasan por nuestras aulas, la cantidad de médicos que hacen sus cursos de especialización de posgrado, que se ha visto resentido, y eso aplica en la formación de todos los profesionales que nos van a atender a todos en los próximos años”.

Por su parte, el doctor Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas, señaló que “la falta de financiamiento es muy importante, pero todo el sistema de salud y sobre todo la parte de los hospitales, tenemos un problema con el salario, un retraso salarial de más del cincuenta por ciento. El 70 u 80% de la gente que trabaja en el hospital cobra por debajo de esa línea de la pobreza”.

“Los médicos residentes que tienen dedicación exclusiva cobran un millón y medio. Los enfermeros cobran un millón cien. La gente administrativa y la gente de limpieza cobra un millón, entonces, ahí es muy fácil darse cuenta de ese retraso salarial. Así que a veces nos exigen tener una, una salud digna, un estado de salud o una universidad que sean ejemplares, pero obviamente que la parte salarial no acompaña a esas exigencias”, añadió.

La desmentida del Gobierno

Por su parte, desde el Gobierno nacional salieron al cruce al sostener que las denuncias sobre el desfinanciamiento son "falsas". Lo hizo a través de un comunicado del ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello en el que señaló que "el Gobierno nacional transfirió mensualmente a esa universidad la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por la Ley N°27.798 de Presupuesto 2026, que incluyen la función salud, tanto para gastos en personal como para gastos de funcionamiento".

En tanto, indicaron que el reclamo de la UBA "apunta a obtener una asignación adicional sobre la partida ‘Hospitales Universitarios’ prevista en la planilla anexa al artículo 12 de la Ley N°27.798 (de Presupuesto), por un monto de $79.763.113.948", a la vez que añadió: “La UBA solicitó que se le asignen $75.371.896.068 de esa partida, es decir, el 94,5% de un fondo que pertenece a todo el sistema universitario nacional. De acceder a ese pedido, restarían apenas $4.391.217.880 para el resto de los hospitales universitarios del país".

En el escrito, se indicó además: "El ministerio de Capital Humano considera inadmisible que, mediante amenazas de medidas de fuerza, una universidad pretenda apropiarse del crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales e imponer criterios de distribución de una partida que pertenece al sistema universitario completo y no a una sola institución".

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