Mañana marchan docentes en La Plata por reclamo salarial y sueldos adeudados

Este miércoles 6 de mayo a las 11 horas, docentes de La Plata se concentrarán frente a la Gobernación para movilizar hacia la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE). La jornada es impulsada por la Lista Multicolor de Suteba La Plata.

Desde el sector denuncian que el salario docente en la provincia de Buenos Aires “se encuentra entre los más bajos del país” y que la mayoría de los trabajadores de la educación se ve obligada a tomar doble o triple cargo, e incluso realizar trabajos extra, para poder llegar a fin de mes. A su vez, advierten que el gobierno bonaerense mantiene salarios adeudados, agravando una situación que ya es crítica.

“En un contexto de profundización de la crisis social, el ajuste no puede seguir cayendo sobre la educación”, señalaron.

En ese marco, también rechazan la suspensión del programa MESA Bonaerense, al que califican como “un recurso importante para miles de familias que dependen de la asistencia alimentaria en las escuelas”.

La movilización apunta a visibilizar el reclamo y exigir respuestas urgentes por parte de las autoridades provinciales.