Íntima confesión: Flor de la V reveló haber estado enamorada de una famosa mujer 

Con más de 28 años de carrera y un nombre que ya es marca registrada en el medio, Flor de la V se animó a profundizar sus emociones.

Así, en un mano a mano con Moria Casán, se permitió contar por primera vez que alguna vez estuvo enamorada de una mujer.

La revelación tuvo aún más impacto porque se trata de una mujer conocida en el medio: "Me ha pasado de enamorarme en el trabajo y lo que más me sorprendió es que fue de otra mujer".

Por otra parte agregó: "A mi me seduce el arte. Si la persona hace un papel interesante, si dice la letra de una forma especial, si tiene esa presencia escénica... me conquista".

Sin pelos en la lengua y ante la insistencia de Moria, Flor terminó poniéndole nombre y apellido a ese romance imaginario: "Me pasó con varias mujeres pero Eliana Guercio fue una de ellas. Nosotras éramos muy amigas y ella tenía algo, una presencia sobre el escenario que te atrapaba. Bajaba la escalera de una manera diferente".

Casada con Pablo Goycochea desde hace años y muy segura de su orientación sexual, Flor aclaró que todo esto formó parte de una fantasía ya que sus sentimientos jamás llegaron a materializarse. "Estamos hablando de un amor platónico, claro está, pero amor al fin", cerró Flor de la V.