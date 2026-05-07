VIDEO.- La Secundaria 70 de La Plata volvió a salir a la calle por la obra inconclusa: "Sin edificio no hay futuro"
VIDEO.- La Secundaria 70 de La Plata volvió a salir a la calle por la obra inconclusa: "Sin edificio no hay futuro"
VIDEO. El Súper Niño y su impacto en Argentina: "El evento más intenso en más de un siglo"
Interna feroz en el Gobierno: el caso Adorni profundiza la pelea entre los Milei y Patricia Bullrich
VIDEO. Día del Taxista en La Plata, entre la "lucha" arriba del auto y un histórico logro de "blanqueo obligatorio"
Previo al paro del 12 de mayo, afirman que las universidades atraviesan “el punto histórico más bajo” de financiamiento
Detuvieron a un boliviano con más de cinco kilos de hojas de coca y casi 6 millones de pesos en La Plata
Asumió el nuevo decano en la facultad de Medicina de la UNLP
VIDEO.- Motociclista grabó en primera persona un fuerte accidente en La Plata
El Real Madrid, un infierno: Valverde y Tchouaméni a las trompadas y uno terminó en el hospital
Adultos mayores que siguen trabajando: cifras, la voz de una especialista y las desigualdades en el sector
El desgarrador mensaje de la joven que recibió el corazón de Mateo Yagame: "Él merece una justicia real"
VIDEO.- Un piquete en la rotonda de la Autopista provocó varias horas de caos en el tránsito
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
VIDEO.- Ciclogénesis en La Plata: cuánto llovió barrio por barrio y las explicaciones del fenómeno
VIDEO.- Así fue el tornado que azotó a Las Flores en medio del feroz temporal
Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto para crear un "Súper RIGI"
Arroyo Salgado lanzó una sorpresiva hipótesis sobre la muerte de Nisman
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
VIDEO. Así fue el feroz enfrentamiento con tiros y piedrazos en Tolosa
VIVO.- Ya se vota el aumento de la tarifa de taxis en La Plata
El frío y las articulaciones no se llevan bien en otoño: por qué el cuerpo duele más en esta estación del año
VIDEO. En el show de Jimmy Fallon sonó cumbia argentina: Trueno "tiró pasos" con 'Turrazo'
Hilario: el legado de Ranchos que conquista el centro de la Ciudad
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy jueves 7 de mayo 2026
Cambia el examen de residencias médicas para los hospitales nacionales
Denuncian que La Cámpora busca apoderarse de Peñarol de Olmos
Vacunas en falta: escasean las dosis contra la neumonía en los vacunatorios
Terror en La Plata: un adolescente de 17 años atacó a tiros la casa de su ex novia, de 24
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La iniciativa apuntará "mayores ventajas" para "sectores que nunca han existido en Argentina"
Escuchar esta nota
El presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso de un nuevo proyecto para profundizar el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
“Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
ANUNCIO EN PUERTA— Javier Milei (@JMilei) May 7, 2026
Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que…
Según Milei, esta iniciativa servirá para “crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí