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Política y Economía

Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto para crear un "Súper RIGI"

La iniciativa apuntará "mayores ventajas" para "sectores que nunca han existido en Argentina"

Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto para crear un "Súper RIGI"
7 de Mayo de 2026 | 13:19

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El presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso de un nuevo proyecto para profundizar el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

“Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Según Milei, esta iniciativa servirá para “crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos”.

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