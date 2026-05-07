El desgarrador mensaje de la joven que recibió el corazón de Mateo Yagame: "Él merece una justicia real" 

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El caso de Mateo Yagame sumó otro capítulo de indignación con la resolución judicial que ordenó la liberación del menor que terminó con su vida cuando apenas tenía 18 años. En paralelo se sumaron voces en rechazo de la medida y que a su vez siguen exigiendo justicia. La mujer que recibió el corazón de Mateo por medio de un trasplante, manifestó en las últimas horas su indignación y expresó que mantiene un "vinculo inquebrantable" con la historia del joven asesinado en Los Hornos.
"Hoy mi corazón pesa más que nunca, y no sólo por la tristeza, sino por la indignación. Yo soy quien recibió el regalo de vida de Mateo; llevo su corazón conmigo y, a través de él, siento el vínculo inquebrantable con su historia", se presentó Ana Kiara Vera en sus redes sociales.
Tras el fallo del juzgado en La Plata, lo joven, de la provincia de Tucumán, comentó que "es doloroso ver cómo la Justicia parece dar la espalda a la vida que fue arrebatada". "No es justo que un asesino sea beneficiado mientras una familia queda con un vacío eterno y un corazón sigue latiendo en busca de una respuesta que no llega", enunció.
"La vida de Mateo no puede reducirse a un año y cuatro meses de espera. Él merece justicia real, una que honre su memoria y no que proteja a quien le quitó el futuro. Mi corazón siempre late por él", reflexionó.
"¡Justicia por Mateo Yagame!" No nos olvidemos, no nos callemos", exclamó.
Por otro lado, en el mismo mensaje la joven pidió disculpas a la familia de Mateo por su publicación. "Es la forma en que necesito que todo el mundo sepa qué pasó con este niño que tenía toda una vida por delante y que una lacra mal parida, porque ese delincuente no va a cambiar más, tenga el privilegio de seguir con su vida como si nunca hubiera hecho nada", escribió.
La mujer dijo estar "totalmente dolida, indignada y decepcionada de esta justicia que tenemos".
En tanto, desde la cuenta La Plata pide Justicia por Mateo Yagame, se mostraron agradecidos por las palabras de la mujer que recibió su corazón tras el trasplante realizado en enero de 2025 en el Hospital Garrahan.
"Gracias por ser parte de nuestra lucha. Mateo era un ser lleno de amor. Su corazón hoy late con vos, y con todos nosotros", le respondieron.
Tras el fallo judicial que ordenó la liberación del joven asesino, la madre de Mateo hizo pública su profunda tristeza mediante una publicación.
"Hoy terminaron de matar lo poco que quedaba de mí. Decir que a mi vida el único sentido que le encontré fue pelear por vos esta lucha que hoy tiene fin", expresó. "Estoy rota con un dolor que me carcome por dentro. Cómo se sigue si vos eras el sentido de mi vida mi hijo amado, te cuide tanto mi cielo", comunicó en medio del doloroso momento.
El caso generó conmoción en la Ciudad. Según la investigación, el ataque ocurrió en 76 y 153, cerca de la megatoma de Los Hornos. Allí, un menor de 14 años lo apuñaló en el muslo y le lesionó la arteria femoral.
Mateo fue trasladado de urgencia desde la UPA de 66 y 153 al hospital San Martín, donde fue operado. Aunque inicialmente mostró signos de recuperación, Mateo sufrió complicaciones que derivaron en su fallecimiento tras ser diagnosticado con muerte cerebral.
Ahora, con la reciente medida judicial se profundizó el dolor, la angustia y la indignación de la familia de la víctima y de quienes acompañaron en el pedido de justicia.
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