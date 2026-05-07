VIDEO. Así fue el feroz enfrentamiento con tiros y piedrazos en Tolosa

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La tensión en Tolosa sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego de que comenzaran a circular videos del violento enfrentamiento ocurrido en la zona de 121 entre 526 y 527, donde vecinos denunciaron corridas, disparos, piedrazos y un fuerte operativo policial. Las imágenes, grabadas por frentistas desde distintos puntos del barrio, muestran escenas de extrema violencia y volvieron a encender la preocupación por la inseguridad en la zona.
En una de las filmaciones se escuchan múltiples detonaciones mientras varias personas corren por la calle y otras se refugian detrás de autos y viviendas. También se observan móviles policiales avanzando sobre el sector en medio de un clima caótico. Según denunciaron vecinos, el episodio ocurrió horas después de una asamblea vecinal organizada por la creciente ola de inseguridad que afecta a Tolosa.
Los registros comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales y grupos barriales de WhatsApp, donde distintos usuarios expresaron miedo y bronca por la situación. “Parecía una guerra”, describieron algunos frentistas que siguieron el enfrentamiento desde sus casas.
El hecho se produjo en un sector conocido como “La Bajada”, un punto que vecinos identifican como conflictivo y donde aseguran que en los últimos meses aumentaron los episodios violentos. En las imágenes también pueden verse piedrazos contra efectivos policiales y momentos de gran tensión durante el operativo.
VIDEO: ASÍ FUE EL MOMENTO EN LA ZONA DE TOLOSA
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