Cada 7 de mayo, Argentina celebra el Día del Taxista, una fecha que homenajea a uno de los oficios más emblemáticos de las ciudades y que mantiene una relación histórica con la vida cotidiana de millones de personas. En La Plata, los taxis forman parte del paisaje urbano desde hace décadas y alrededor suyo se construyó una cultura propia, marcada por historias, personajes y transformaciones sociales. Charla, radio, opiniones cruzadas, verdades nunca escuchadas y también reporte meteorológico.

En una recorrida que hizo el móvil de EL DÍA por la parada de taxis de la Estación de Trenes, los taxistas dieron cuenta que pese a "la lucha diaria" lograron que este año haya "blanqueo de trabajadores": "Habrá un padrón, una obligación de blanquearlo, y tampoco habrá más robo de identidad: la deuda impositiva que le quedaba al peón".

Un poco de historia

La fecha recuerda el nacimiento de Eva Perón, impulsora de la creación del Sindicato de Taxistas Argentinos en 1950. Con el paso de los años, la actividad se convirtió en un símbolo de la vida urbana argentina: el chofer que conoce cada rincón de la Ciudad, el viaje de madrugada después de una salida o la charla improvisada sobre política, fútbol y actualidad forman parte de una postal habitual en muchas localidades del país.

En La Plata, el taxi también tiene su propia identidad. Desde las tradicionales paradas en la estación de trenes y Plaza San Martín hasta las recorridas nocturnas por diagonales y avenidas, el servicio acompañó el crecimiento de la Ciudad y se transformó en una pieza fundamental para estudiantes, trabajadores y vecinos.

Con el tiempo, el oficio también comenzó a cambiar. Durante los últimos 15 años creció de manera sostenida la presencia de mujeres taxistas en la Ciudad, rompiendo una histórica predominancia masculina dentro de la actividad. Muchas conductoras encontraron en el volante una salida laboral y lograron abrirse camino en un rubro que durante décadas estuvo asociado exclusivamente a los hombres.

Pero detrás de la tradición y el valor simbólico, el sector atraviesa uno de sus momentos más complejos. La caída de viajes, el avance de las aplicaciones de transporte y el aumento de costos profundizaron una crisis que golpea con fuerza a los taxistas platenses. Un informe reciente alertó sobre la fuerte reducción de pasajeros y la dificultad para sostener la rentabilidad de las unidades.

Aun así, alrededor de los taxis sobreviven personajes entrañables que forman parte de la memoria urbana platense. Uno de ellos era “Fosforito”, histórico abrepuertas de la estación de trenes de La Plata, reconocido por generaciones de pasajeros y choferes. Su figura se volvió inseparable del movimiento diario en la terminal ferroviaria y representó una tradición que resiste al paso del tiempo.

Los abrepuertas, hoy cada vez menos frecuentes, fueron durante décadas personajes típicos de las grandes estaciones y terminales. Ayudaban a organizar las filas, abrían las puertas de los vehículos y muchas veces conocían tanto a pasajeros como a conductores. En La Plata, esas figuras quedaron asociadas al movimiento constante de la estación y a una época en la que el taxi era mucho más que un medio de transporte.

Fotos de archivo EL DIA