VIDEO.- La Secundaria 70 de La Plata volvió a salir a la calle por la obra inconclusa: "Sin edificio no hay futuro"
VIDEO.- La Secundaria 70 de La Plata volvió a salir a la calle por la obra inconclusa: "Sin edificio no hay futuro"
VIDEO. El Súper Niño y su impacto en Argentina: "El evento más intenso en más de un siglo"
Interna feroz en el Gobierno: el caso Adorni profundiza la pelea entre los Milei y Patricia Bullrich
VIDEO. Día del Taxista en La Plata, entre la "lucha" arriba del auto y un histórico logro de "blanqueo obligatorio"
Previo al paro del 12 de mayo, afirman que las universidades atraviesan “el punto histórico más bajo” de financiamiento
Detuvieron a un boliviano con más de cinco kilos de hojas de coca y casi 6 millones de pesos en La Plata
Asumió el nuevo decano en la facultad de Medicina de la UNLP
VIDEO.- Motociclista grabó en primera persona un fuerte accidente en La Plata
El Real Madrid, un infierno: Valverde y Tchouaméni a las trompadas y uno terminó en el hospital
Adultos mayores que siguen trabajando: cifras, la voz de una especialista y las desigualdades en el sector
El desgarrador mensaje de la joven que recibió el corazón de Mateo Yagame: "Él merece una justicia real"
VIDEO.- Un piquete en la rotonda de la Autopista provocó varias horas de caos en el tránsito
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
VIDEO.- Ciclogénesis en La Plata: cuánto llovió barrio por barrio y las explicaciones del fenómeno
VIDEO.- Así fue el tornado que azotó a Las Flores en medio del feroz temporal
Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto para crear un "Súper RIGI"
Arroyo Salgado lanzó una sorpresiva hipótesis sobre la muerte de Nisman
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
VIDEO. Así fue el feroz enfrentamiento con tiros y piedrazos en Tolosa
VIVO.- Ya se vota el aumento de la tarifa de taxis en La Plata
El frío y las articulaciones no se llevan bien en otoño: por qué el cuerpo duele más en esta estación del año
VIDEO. En el show de Jimmy Fallon sonó cumbia argentina: Trueno "tiró pasos" con 'Turrazo'
Hilario: el legado de Ranchos que conquista el centro de la Ciudad
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy jueves 7 de mayo 2026
Cambia el examen de residencias médicas para los hospitales nacionales
Denuncian que La Cámpora busca apoderarse de Peñarol de Olmos
Vacunas en falta: escasean las dosis contra la neumonía en los vacunatorios
Terror en La Plata: un adolescente de 17 años atacó a tiros la casa de su ex novia, de 24
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Cada 7 de mayo, Argentina celebra el Día del Taxista, una fecha que homenajea a uno de los oficios más emblemáticos de las ciudades y que mantiene una relación histórica con la vida cotidiana de millones de personas. En La Plata, los taxis forman parte del paisaje urbano desde hace décadas y alrededor suyo se construyó una cultura propia, marcada por historias, personajes y transformaciones sociales. Charla, radio, opiniones cruzadas, verdades nunca escuchadas y también reporte meteorológico.
En una recorrida que hizo el móvil de EL DÍA por la parada de taxis de la Estación de Trenes, los taxistas dieron cuenta que pese a "la lucha diaria" lograron que este año haya "blanqueo de trabajadores": "Habrá un padrón, una obligación de blanquearlo, y tampoco habrá más robo de identidad: la deuda impositiva que le quedaba al peón".
La fecha recuerda el nacimiento de Eva Perón, impulsora de la creación del Sindicato de Taxistas Argentinos en 1950. Con el paso de los años, la actividad se convirtió en un símbolo de la vida urbana argentina: el chofer que conoce cada rincón de la Ciudad, el viaje de madrugada después de una salida o la charla improvisada sobre política, fútbol y actualidad forman parte de una postal habitual en muchas localidades del país.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO.- Ciclogénesis en La Plata: cuánto llovió barrio por barrio y las explicaciones del fenómeno
LE PUEDE INTERESAR
VIVO.- Ya se vota el aumento de la tarifa de taxis en La Plata
En La Plata, el taxi también tiene su propia identidad. Desde las tradicionales paradas en la estación de trenes y Plaza San Martín hasta las recorridas nocturnas por diagonales y avenidas, el servicio acompañó el crecimiento de la Ciudad y se transformó en una pieza fundamental para estudiantes, trabajadores y vecinos.
Con el tiempo, el oficio también comenzó a cambiar. Durante los últimos 15 años creció de manera sostenida la presencia de mujeres taxistas en la Ciudad, rompiendo una histórica predominancia masculina dentro de la actividad. Muchas conductoras encontraron en el volante una salida laboral y lograron abrirse camino en un rubro que durante décadas estuvo asociado exclusivamente a los hombres.
Pero detrás de la tradición y el valor simbólico, el sector atraviesa uno de sus momentos más complejos. La caída de viajes, el avance de las aplicaciones de transporte y el aumento de costos profundizaron una crisis que golpea con fuerza a los taxistas platenses. Un informe reciente alertó sobre la fuerte reducción de pasajeros y la dificultad para sostener la rentabilidad de las unidades.
Aun así, alrededor de los taxis sobreviven personajes entrañables que forman parte de la memoria urbana platense. Uno de ellos era “Fosforito”, histórico abrepuertas de la estación de trenes de La Plata, reconocido por generaciones de pasajeros y choferes. Su figura se volvió inseparable del movimiento diario en la terminal ferroviaria y representó una tradición que resiste al paso del tiempo.
Los abrepuertas, hoy cada vez menos frecuentes, fueron durante décadas personajes típicos de las grandes estaciones y terminales. Ayudaban a organizar las filas, abrían las puertas de los vehículos y muchas veces conocían tanto a pasajeros como a conductores. En La Plata, esas figuras quedaron asociadas al movimiento constante de la estación y a una época en la que el taxi era mucho más que un medio de transporte.
Fotos de archivo EL DIA
Fotos: Adrian Sosa.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí