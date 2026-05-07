Expediciones polares, montañismo y suites de hasta U$S 25mil: las bondades del crucero del hantavirus

El MV Hondius se presenta en la industria naviera como el primer buque de Clase Polar 6, una distinción técnica otorgada por su capacidad para navegar en condiciones de hielo joven. La embarcación, operada por Oceanwide Expeditions, fue botada en 2019 con un diseño orientado específicamente a la logística de expedición. Su cronograma de este año marcaba una travesía extensa: el 20 de marzo soltó amarras en el puerto de Ushuaia para iniciar un recorrido de 42 días que incluía la Antártida, las Georgias del Sur y Santa Helena.

Sin embargo, el trayecto sufrió una alteración crítica tras cruzar la línea del Ecuador. Mientras el barco se dirigía a Praia, capital de Cabo Verde, se detectó un brote de hantavirus que afectó a la tripulación y a los pasajeros. La situación sanitaria se agravó rápidamente y derivó en el fallecimiento de tres personas a bordo, lo que forzó la cancelación de las paradas previstas y el cierre de los puertos originalmente designados para el desembarco.

Ante la negativa de las autoridades de Cabo Verde para permitir el atraque, el crucero debió desviar su curso hacia las Islas Canarias. Lo que se proyectaba como una expedición de largo alcance por el Atlántico Sur terminó con una emergencia epidemiológica y un cambio de puerto de destino por razones de fuerza mayor. El desenlace marcó el final de una travesía que, para gran parte de los 170 ocupantes, se vio interrumpida por la contingencia médica.

En cuanto a su infraestructura, el Hondius cuenta con 80 camarotes y está configurado para trasladar a un máximo de 170 personas. A diferencia de los cruceros turísticos convencionales, el enfoque de la nave es científico y de observación, con instalaciones que incluyen un salón de vistas panorámicas, una sala de conferencias para exposiciones técnicas y un comedor principal donde se brinda el servicio de pensión completa.

Jake Rosmarin, un viajero que documenta sus trayectos en redes sociales y se encontraba en el buque durante la crisis, describió la dinámica interna aclarando que no se trata de una embarcación recreativa tradicional, sino de una expedición grupal reducida. El diseño del barco prioriza la operatividad en zonas remotas, contando con plataformas internas para el lanzamiento de lanchas y equipos de kayak, además de facilitar actividades como buceo o montañismo en los puntos de escala.

La propuesta académica del viaje incluye talleres de astronomía y navegación con sextante, buscando involucrar a los pasajeros en las técnicas náuticas antiguas. La oferta de servicios se completa con un bar y una sala de proyecciones, aunque los operadores de la nave advierten de antemano la ausencia de un gimnasio, una decisión de diseño que prioriza otras áreas comunes de la embarcación.

Acceder a este tipo de expediciones requiere una planificación financiera y logística considerable, ya que la empresa suele recomendar reservas con un año y medio de antelación. Los costos son elevados y varían según el tramo contratado. El recorrido completo de 42 días, que une Ushuaia con la costa africana, alcanza valores de referencia cercanos a los 25.600 dólares para los camarotes con balcón privado.

Existen opciones menos costosas, en torno a los 14.000 dólares, que consisten en cabinas compartidas por cuatro personas. Fue en este contexto de viaje prolongado donde se registraron los primeros casos de hantavirus, afectando inicialmente a un matrimonio neerlandés que realizaba el tramo de 33 días por las islas del Atlántico.

Desde el punto de vista técnico, el buque navega bajo bandera de los Países Bajos y destaca por la implementación de sistemas de eficiencia energética, como el uso de lubricantes biodegradables y calefacción a vapor, con el objetivo de reducir el impacto ambiental en ecosistemas sensibles. Por último, la conectividad se mantiene como un servicio restringido: los pasajeros disponen de un cupo diario de 1,5 GB de cortesía, debiendo abonar tarifas adicionales si requieren un mayor flujo de datos durante la navegación.