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Política y Economía

Arroyo Salgado lanzó una sorpresiva hipótesis sobre la muerte de Nisman

Apuntó a vínculos con inteligencia, una empresa del Estado y un funcionario del actual Gobierno

Arroyo Salgado lanzó una sorpresiva hipótesis sobre la muerte de Nisman
7 de Mayo de 2026 | 08:39

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La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, realizó fuertes declaraciones sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman y deslizó una sorpresiva hipótesis al mencionar presuntos vínculos entre supuestos partícipes del hecho, sectores de inteligencia y la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio, como también un funcionario del actual Gobierno.

La magistrada también cuestionó con dureza el funcionamiento institucional del país y aseguró que la corrupción en la Argentina es “estructural”, porque alcanza a los tres poderes del Estado.

En ese marco, Arroyo Salgado definió al Consejo de la Magistratura como un “elefante burocrático” y sostuvo que deberían existir más jueces y fiscales sometidos a juicio político y removidos de sus cargos. Sus declaraciones generaron impacto entre los asistentes, que reaccionaron con aplausos y expresiones de sorpresa ante algunas revelaciones realizadas por la magistrada, aunque luego evitó profundizar en detalles.

Sobre el final de la exposición, durante la ronda de preguntas, le consultaron si mantenía expectativas positivas respecto del avance de la investigación por la muerte de Nisman. La jueza respondió con escepticismo sobre la posibilidad de conocer a los responsables intelectuales del hecho. “Difícilmente se llegue a determinar quiénes son los responsables detrás de este magnicidio”, afirmó.

Sin embargo, agregó: “Sí los partícipes respecto de los cuales hay trascendidos, acerca de que tienen sus vínculos en los servicios de inteligencia que están operando hoy en empresas vinculadas a todo el desarrollo en Río Turbio y con vínculos con funcionarios públicos del actual Gobierno”.

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