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Política y Economía |EL PROYECTO PREVÉ AUMENTAR DOS HECTÁREAS

Se confirmó la extensión del parque Saavedra y la obra arrancará en junio

El nuevo llamado a licitación incluye el avance del predio hacia los laterales. Se terminaría antes de fin de año

Se confirmó la extensión del parque Saavedra y la obra arrancará en junio

La extensión sumará más espacio verde y un circuito aeróbico / Archivo

Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

7 de Mayo de 2026 | 02:56
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El proyecto de ampliación del parque Saavedra quedó formalizado ayer, luego de la publicación de un nuevo llamado a licitación de la obra, que incluye ahora la extensión del predio hacia sus calles laterales y la construcción de un nuevo estacionamiento frente al hospital de Niños. En ese marco, se espera ahora que los trabajos se inicien a mediados de junio para finalizar antes de fin de año.

El nuevo llamado a licitación pública de la obra fue publicado ayer en el Boletín Oficial de la Provincia, donde la refacción integral de la obra y su ampliación en unos 2 hectáreasde espacio verde, prevén una inversión de 5.182 millones de pesos. La apertura de sobres de este nuevo llamado se llevará a cabo el 28 de mayo y se espera que, tras su adjudicación, la obra comience a mediados de junio.

Como ya publicó este diario, el proceso para la restauración del predio se inició en julio del año pasado, cuando su perímetro fue cerrado y los manteros que se apostaban en el lugar fueron reubicados en distintas ferias. Si bien se preveía que el proyecto inicie en estas semanas, la propuesta de su ampliación motivó la publicación de un nuevo llamado a licitación pública para la obra.

Inicialmente, la restauración del parque preveía la recuperación del lago y la pérgola, sus esculturas y mobiliario, especies arbóreas y puesta en valor del enrejado del espacio cerrado. Ahora, con esta modificación, también se ampliará su perímetro, avanzando sobre una de las manos de las calles laterales, que a esa altura se convierten en avenidas.

Así, el proyecto presupuestado en unos 5.182 millones de pesos, prevé que el parque avance sobre una mano de la 68, hasta la rambla; una de la 12, hasta la rambla; una de la 64, hasta la rambla y una de la 14. En los primeros tres casos, se prevé la construcción de un sendero aeróbico (ver imagen del render); mientras que en la calle 14, frente al hospital de Niños, apuestan a la creación de un nuevo estacionamiento.

Por lo tanto, anticiparon, cada una de las calles mencionadas se volverán de una sola mano, como en el resto de sus recorridos.

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Ayer desde la Comuna estimaron que el inicio de la obra se prevé para mediados de junio. En función de las lluvias y otras condiciones que modifiquen los plazos de ejecución, se espera que, aproximadamente, la obra esté finalizada “entre noviembre y diciembre”.

La iniciativa se enmarca en el plan de recuperación del espacio público, que incluye plazas, avenidas y centros comerciales del casco y la periferia.

El parque avanzará sobre una mano de cada calle lateral, hasta la rambla de la 14; la 68; la 12 y la 64

 

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