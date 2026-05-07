La buena noticia para visitar a Flamengo

Luego del compromiso frente a Cusco FC en Perú por la cuarta fecha de la Copa Libertadores, Estudiantes recibió una noticia positiva pensando en el tramo decisivo de la fase de grupos. Alexander Medina volverá a contar con Ezequiel Piovi, quien cumplió la fecha de suspensión y podrá reaparecer en el próximo compromiso continental ante Flamengo.

El mediocampista no estuvo presente en el duelo disputado anoche debido a la acumulación de tarjetas amarillas. La tercera amonestación había llegado en el empate frente al conjunto brasileño en el Estadio UNO, situación que lo obligó a cumplir una fecha fuera del equipo justo en un partido de máxima exigencia como el disputado en la altura peruana.

Pero las buenas noticias no terminan ahí para el Pincha. Alexander Medina también podrá volver a dirigir desde el banco de suplentes luego de haber cumplido la sanción que arrastraba tras su expulsión frente al Mengao en UNO. El Cacique había seguido el encuentro ante Cusco FC desde afuera y ahora recuperará su lugar habitual junto al plantel.

Así, tanto Piovi como Medina volverán a estar presentes en un duelo clave para Estudiantes, que se jugará buena parte de la clasificación cuando visite a Flamengo en Río de Janeiro.

DIM RECIBE A FLAMENGO

Desde las 21.30 en el Estadio Atanasio Girardot, Independiente Medellín recibe a Flamnego, en la continuidad de la cuarta fecha de la Copa Libertadores. El venezolano Jesús Valenzuela Sáez será el encargado de impartir justicia. En tanto que la transmisión televisiva se podrá seguir a través de Fox Sports.

El DIM viene de vencer 1-0 a Cusco en la jornada anterior. Mientras que el Mengao igualó 1-1 ante Estudiantes en el Estadio UNO.