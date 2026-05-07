La Secundaria 70 de La Plata se moviliza otra vez por la paralización de las obras del "edificio propio"

La comunidad educativa de la Secundaria 70 de La Plata retomará hoy las movilizaciones para exigir la continuidad y conclusión del edificio propio, un reclamo que se extiende con el paso del tiempo y que se acentuó el año pasado luego de la paralización de las obras en el predio educativo de Diagonal 73 y 48, a pasos del centro de la Ciudad.

"Otra vez promesas rotas: la construcción de nuestro edificio sigue frenada. A pesar de la lucha constante de la comunidad de la EESNº70 y de los compromisos asumidos por la Provincia y el Municipio, la obra no avanza", comunicaron desde la institución escolar.

"Nuestra escuela no puede esperar más. Familias, docentes, estudiantes y vecinos nos convocamos para exigir la reanudación de las obras del edificio propio", manifestaron.

"Sin edificio propio no hay educación de calidad posible", sostuvieron previo a la movilización que se llevará a cabo hoy a las 12 horas en la puerta del establecimiento.

"Hace 5 años estamos esperando la construcción del edificio. La educación de nuestros estudiantes no puede seguir esperando", señalaron.

Cabe remarcar que el reclamo por el edificio propio surgió incluso antes de la pandemia, producto del hacinamiento escolar, la falta de espacios para las actividades pedagógicas y la dependencia que genera el hecho de hacer uso de las instalaciones de la Escuela Primaria N°10.