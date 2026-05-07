Se vota este jueves el aumento de la tarifa de taxis en La Plata

El pedido de los taxistas de La Plata por el aumento de la tarifa en torno al 25 por ciento podría tener hoy su punto final si el Concejo Deliberante finalmente decide darle luz verde al reclamo. Todo apunta a que los ediles votarán en sintonía con los transportistas, con lo cual el incremento comenzaría a aplicarse desde mañana.

Actualmente el precio es de 1.250 pesos la bajada diurna y 125 pesos la ficha, mientras que la tarifa nocturna hoy está 1.500 pesos y la ficha 150 pesos.

Con la suba, desde este viernes será de 1.600 pesos la tarifa diurna (de 6 a 22) y de 2.000 pesos la tarifa nocturna (de 22 a 6 de la mañana siguiente). Las fichas, en tanto, será de 160 pesos en el horario diurno y de 200 pesos en la noche.

A tono con la inflación

Desde el Sindicato Unificado de Taxímetros de La Plata plantearon que lo “ideal es que quede una sola tarifa. Hubieran hecho un mix entre ambos valores y se evitarían problemas como ocurren en la actualidad”, dijo Juan Carlos Berón, titular del gremio.

A su vez habría casos en los que los choferes cobrarían la tarifa nocturna durante la mañana y la noche, principalmente a gente que no es de la ciudad y a los adultos mayores.

De todos modos, desde el gremio plantearon que “lo positivo es que se aprobó el aumento de la tarifa, el único servicio que no había aumentado en los últimos 16 meses, tiempo en el que la inflación superó largamente el 30 por ciento”.

Según enumeraron, “subió el combustible, subieron los seguros, los aranceles de los colegios, los alimentos, todo. Pero el taxi se quedó congelado en el precio casi un año y medio”, agregó Berón.

Propietarios y choferes habían solicitado una suba de la tarifa en reiteradas oportunidades. Al parecer, hoy se cumpliría el pedido de los taxistas para actualizar la tarifa.

La presión de los costos

Tal como publicó este diario en reiteradas oportunidades, los taxistas atraviesan una fuerte crisis por las flojas recaudaciones diarias, la disminución de la demanda por parte de los pasajeros y los fuertes incrementos en los costos operativos de la actividad.

Cubiertas, combustibles, seguros, repuestos, trámites administrativos y hasta los alimentos para quienes paran un tiempo para almorzar o tomar un café, subieron considerablemente en el último tiempo.

Ante ese panorama, las asociaciones de propietarios y los sindicatos solicitaron que se ajuste la tarifa, pese a que cada vez que aumenta el precio baja aún más la cantidad de viajes, los taxistas estimaron que resulta necesario la suba del precio de los viajes en el sector.

Alquiler de taxis

Por otra parte, se pudo saber que avanza una iniciativa legislativa en el Concejo Deliberante local para regular el alquiler de autos, que hoy está en manos de los propietarios.

Según distintas fuentes consultadas, alquilar un auto taxi representa 55.000 pesos por día entre el alquiler en si (45.000 pesos) y el combustible diario, una cifra que parece cada vez más difícil de alcanzar a pesar de que hay choferes que hacen jornadas laborales de hasta 14 o 16 horas.