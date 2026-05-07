Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $1.000.000: salió hoy la nueva tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad

Se vota este jueves el aumento de la tarifa de taxis en La Plata

7 de Mayo de 2026 | 09:18

Escuchar esta nota

El pedido de los taxistas de La Plata por el aumento de la tarifa en torno al 25 por ciento podría tener hoy su punto final si el Concejo Deliberante finalmente decide darle luz verde al reclamo. Todo apunta a que los ediles votarán en sintonía con los transportistas, con lo cual el incremento comenzaría a aplicarse desde mañana. 

Actualmente el precio es de 1.250 pesos la bajada diurna y 125 pesos la ficha, mientras que la tarifa nocturna hoy está 1.500 pesos y la ficha 150 pesos. 

Con la suba, desde este viernes será de 1.600 pesos la tarifa diurna (de 6 a 22) y de 2.000 pesos la tarifa nocturna (de 22 a 6 de la mañana siguiente). Las fichas, en tanto, será de 160 pesos en el horario diurno y de 200 pesos en la noche. 

A tono con la inflación 

Desde el Sindicato Unificado de Taxímetros de La Plata plantearon que lo “ideal es que quede una sola tarifa. Hubieran hecho un mix entre ambos valores y se evitarían problemas como ocurren en la actualidad”, dijo Juan Carlos Berón, titular del gremio. 

A su vez habría casos en los que los choferes cobrarían la tarifa nocturna durante la mañana y la noche, principalmente a gente que no es de la ciudad y a los adultos mayores. 

De todos modos, desde el gremio plantearon que “lo positivo es que se aprobó el aumento de la tarifa, el único servicio que no había aumentado en los últimos 16 meses, tiempo en el que la inflación superó largamente el 30 por ciento”. 

Según enumeraron, “subió el combustible, subieron los seguros, los aranceles de los colegios, los alimentos, todo. Pero el taxi se quedó congelado en el precio casi un año y medio”, agregó Berón. 

Propietarios y choferes habían solicitado una suba de la tarifa en reiteradas oportunidades. Al parecer, hoy se cumpliría el pedido de los taxistas para actualizar la tarifa. 

La presión de los costos 

Tal como publicó este diario en reiteradas oportunidades, los taxistas atraviesan una fuerte crisis por las flojas recaudaciones diarias, la disminución de la demanda por parte de los pasajeros y los fuertes incrementos en los costos operativos de la actividad. 

Cubiertas, combustibles, seguros, repuestos, trámites administrativos y hasta los alimentos para quienes paran un tiempo para almorzar o tomar un café, subieron considerablemente en el último tiempo. 

Ante ese panorama, las asociaciones de propietarios y los sindicatos solicitaron que se ajuste la tarifa, pese a que cada vez que aumenta el precio baja aún más la cantidad de viajes, los taxistas estimaron que resulta necesario la suba del precio de los viajes en el sector. 

Alquiler de taxis 

Por otra parte, se pudo saber que avanza una iniciativa legislativa en el Concejo Deliberante local para regular el alquiler de autos, que hoy está en manos de los propietarios. 

Según distintas fuentes consultadas, alquilar un auto taxi representa 55.000 pesos por día entre el alquiler en si (45.000 pesos) y el combustible diario, una cifra que parece cada vez más difícil de alcanzar a pesar de que hay choferes que hacen jornadas laborales de hasta 14 o 16 horas. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades: clases de apoyo, almuerzo para jubilados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La tormenta golpeó en La Plata, que sigue amenazada por lluvias y ráfagas

Muslera-Tiago, la dupla esencial que sostiene la ilusión de una gran Copa

Vélez-Gimnasia: casi un clásico de los ‘90

Expediciones polares, montañismo y suites de hasta U$S 25mil: las bondades del crucero del hantavirus

ATENCIÓN | A qué hora arrancan las protestas y piquetes en la Autopista La Plata-Buenos Aires

Polémica con Maxi López: una platense le hizo una demanda millonaria

Cruce Milei-Bullrich por la situación de Adorni

Se confirmó la extensión del parque Saavedra y la obra arrancará en junio
+ Leidas

La transformación del Estadio Único: qué se sabe de la llegada del Hard Rock Cafe a La Plata

La tormenta golpeó en La Plata, que sigue amenazada por lluvias y ráfagas

Uno por uno: el boletín de calificaciones del Pincha en Cusco

Se confirmó la extensión del parque Saavedra y la obra arrancará en junio

La buena noticia para visitar a Flamengo

Estudiantes sumó un punto que vale ante Cusco

ATENCIÓN | A qué hora arrancan las protestas y piquetes en la Autopista La Plata-Buenos Aires

Secreto fiscal de ARBA levantado y un amigo bajo la lupa
Últimas noticias de La Ciudad

La Secundaria 70 de La Plata se moviliza otra vez por la paralización de las obras del "edificio propio"

La tormenta golpeó en La Plata, que sigue amenazada por lluvias y ráfagas

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy jueves 7 de mayo 2026

Súper Cartonazo de $1.000.000: salió hoy la nueva tarjeta gratis con EL DIA
Policiales
VIDEO. Así fue el feroz enfrentamiento con tiros y piedrazos en Tolosa
Escándalo de las VTV: rechazan sobreseer al exministro D’Onofrio y sigue procesado
Descontrol vial en la Región: un ciclista grave y múltiples choques
Viajó de La Plata a Mar del Plata y el regreso no resultó “Feliz”
Ordenaron liberar al menor acusado de matar a Mateo Yagame en La Plata
Información General
El Súper Niño y su impacto en Argentina: "El evento más intenso en más de un siglo"
Expediciones polares, montañismo y suites de hasta U$S 25mil: las bondades del crucero del hantavirus
Ciclogénesis en Mar del Plata: viento, lluvia y calles anegadas
Vacunas en falta: escasean las dosis contra la neumonía en los vacunatorios
Incorporan el cáncer y la enfermedad renal al sistema nacional de vigilancia
Espectáculos
Se fue Yipio de Gran Hermano, cómo fue el rating de la casa más famosa
Reinas de la moda: Madonna y Anna Wintour en la gala de Dolce & Gabbana
Tras 22 años: impacto por el cierre del histórico local de Maru Botana en Belgrano, los motivos y detalles 
Filosas declaraciones de Luis Ventura tras conocerse que América levantó A la tarde
Gala caliente en Gran Hermano: placa secreta y voto negativo, quiénes quedaron nominados 
Deportes
Estudiantes sumó un punto que vale ante Cusco
Muslera-Tiago, la dupla esencial que sostiene la ilusión de una gran Copa
“Felicito a los jugadores, no es fácil jugar acá”
Dos tiros en los palos le negaron la victoria
Ya es una costumbre: Tiago Palacios volvió a gritar un gol en la Copa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla