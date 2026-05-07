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Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy jueves 7 de mayo 2026

La billetera del Banco Provincia mantiene beneficios activos en rubros clave este jueves. Comercios de cercanía, farmacias y promos acumulables: qué conviene aprovechar hoy.

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy jueves 7 de mayo 2026
7 de Mayo de 2026 | 07:18

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En un contexto donde cada peso cuenta, Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, renovó sus promociones para mayo de 2026 con descuentos en múltiples rubros y una novedad que amplía el margen de ahorro: el regreso de las cuotas sin interés con tarjeta.

Quienes aprovechan todos los beneficios, pueden ahorrar cerca de $150.000 mensuales. Este jueves 7 de mayo, en particular, hay promociones activas que impactan directamente en gastos cotidianos, desde alimentos hasta productos de salud.

Qué descuentos hay este jueves 7 de mayo con Cuenta DNI

Durante este jueves, se mantienen vigentes dos beneficios clave. Por un lado, el 20% de descuento en comercios de cercanía —incluidas carnicerías, granjas y pescaderías— que aplica de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000 alcanzable con $25.000 en consumos.

A esto se suma uno de los más relevantes del día: el 10% de descuento en farmacias y perfumerías, vigente los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. En un escenario de suba sostenida en productos de salud e higiene, este punto se vuelve especialmente significativo.

También continúan activos los descuentos del 40% en ferias y mercados bonaerenses, disponibles todos los días, con tope semanal.

Beneficios de Cuenta DNI que se acumulan durante el mes

Más allá del día puntual, Cuenta DNI ofrece un esquema amplio que se distribuye durante toda la semana. Las marcas destacadas, por ejemplo, tienen un 30% de descuento todos los días, mientras que universidades, clubes y eventos cuentan con un 40% de rebaja diaria.

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Para jubilados, además, hay un 5% adicional en supermercados adheridos, lo que refuerza el impacto del programa en sectores más sensibles al contexto económico.

La novedad de Cuenta DNI: tres cuotas sin interés

Uno de los cambios más importantes de mayo es la vuelta de las tres cuotas sin interés al pagar con tarjeta de crédito desde la billetera digital mediante tecnología NFC (pago sin contacto). Este beneficio aplica en comercios que no pertenecen al rubro alimentos.

Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI

  • Priorizá compras sin tope de reintegro: aprovechá al máximo beneficios donde podés gastar más sin límite de devolución.
  • Usá los topes semanales con inteligencia: en supermercados del interior o ferias, tratá de concentrar compras grandes para alcanzar el tope y no “desperdiciar” porcentaje.
  • Aprovechá comercios de cercanía: el 20% en negocios de barrio suele ser clave para compras rápidas y necesarias, con buen nivel de ahorro.
  • Pagá siempre con la billetera virtual: asegurate de abonar con Cuenta DNI y no con tarjeta vinculada, porque si no, no se aplica el beneficio.
  • Chequeá locales adheridos: antes de salir, confirmá qué sucursales participan para evitar perder el descuento.   

 

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