Asume el nuevo decano en la facultad de Medicina

Este mediodía se completará el último paso del proceso de renovación de autoridades en la Facultad de Medicina de la UNLP con la asunción en el decanato de Gustavo Marín. Así, se consolidará un cambio de mando en la lógica política interna.

Marín es especialista en Clínica Médica, profesor titular de Salud Comunitaria e investigador del Conicet. Será el primer decano peronista de Medicina y llega con apoyos en todos los claustros. A la vez, en medio del proceso electoral que se puso en marcha a fines del año pasado, cosechó adhesiones entre instituciones médicas y las administraciones de la Municipalidad y la Provincia.

Con todo, la nómina que encabezó en la elección de profesores dio el dato más impactante en la elección de ese claustro en las 17 facultades. Ese triunfo dejó en minoría al decano saliente Juan Ángel Basualdo Farjat y a su espacio, que proponía el salto de la vicedecana Mónica Ferreras.

Hay expectativa ahora por las definiciones de las próximas horas sobre la conformación que tendrá el nuevo gabinete del decanato. Ya se sabe que la profesora Irene Ennis será vicedecana.

En la ceremonia de asunción se espera la presencia de autoridades municipales, universitarias y de la Provincia.