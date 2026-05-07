Asume el nuevo decano en la facultad de Medicina

Llegó la tormenta a la Ciudad, con alerta naranja y granizo incluido
Llegó la tormenta a la Ciudad, con alerta naranja y granizo incluido
Vacunas en falta: escasean las dosis contra la neumonía en los vacunatorios
Gastos fijos que asfixian: el 42% de los ingresos se va en servicios
Se confirmó la extensión del parque Saavedra y la obra arrancará en junio
VIDEO. Las figuritas del Mundial son furor y ya hay puja por los sobres y el álbum
Se reabrió el debate por el consumo de cigarrillos electrónicos
Fuerte suba de las acciones por la mejora en la calificación de deuda
El Gobierno fue a la Corte para frenar la pensión de privilegio de Cristina
La Corte, con autoridades de la Legislatura por su proyecto de autarquía
Alak recibió al intendente de Ramallo para hablar de gestión local
Atención pediátrica, odontológica y vacunación en los barrios
Excombatientes por la creación de la “Sala de la Soberanía” en Berisso
El exministro sigue procesado: rechazaron sobreseer a Jorge D’Onofrio
Descontrol vial en la Región: un ciclista grave y múltiples choques
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Este mediodía se completará el último paso del proceso de renovación de autoridades en la Facultad de Medicina de la UNLP con la asunción en el decanato de Gustavo Marín. Así, se consolidará un cambio de mando en la lógica política interna.
Marín es especialista en Clínica Médica, profesor titular de Salud Comunitaria e investigador del Conicet. Será el primer decano peronista de Medicina y llega con apoyos en todos los claustros. A la vez, en medio del proceso electoral que se puso en marcha a fines del año pasado, cosechó adhesiones entre instituciones médicas y las administraciones de la Municipalidad y la Provincia.
Con todo, la nómina que encabezó en la elección de profesores dio el dato más impactante en la elección de ese claustro en las 17 facultades. Ese triunfo dejó en minoría al decano saliente Juan Ángel Basualdo Farjat y a su espacio, que proponía el salto de la vicedecana Mónica Ferreras.
Hay expectativa ahora por las definiciones de las próximas horas sobre la conformación que tendrá el nuevo gabinete del decanato. Ya se sabe que la profesora Irene Ennis será vicedecana.
En la ceremonia de asunción se espera la presencia de autoridades municipales, universitarias y de la Provincia.
LE PUEDE INTERESAR
Ya están las fechas de pago de las jubilaciones
LE PUEDE INTERESAR
Atención pediátrica, odontológica y vacunación en los barrios
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí