Interna feroz en el Gobierno: el caso Adorni profundiza la pelea entre los Milei y Patricia Bullrich

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Crecen las disputas por los espacios de poder dentro del oficialismo. El nuevo escenario tras el cruce entre el Presidente y la ministra. El apoyo de Francos y el "fuego amigo"
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La disputa política que se abrió alrededor de Manuel Adorni terminó exponiendo una de las facetas más sensibles del Gobierno de Javier Milei: la tensión interna entre distintos sectores del oficialismo, las diferencias sobre la estrategia política y la creciente competencia por espacios de poder dentro de La Libertad Avanza. Lo que en un principio apareció como un episodio puntual derivó en un nuevo capítulo de una interna que ya no logra ocultarse detrás del discurso de unidad libertaria.
El episodio dejó en evidencia que dentro del Gobierno conviven dirigentes con agendas propias, estilos diferentes y niveles de influencia que muchas veces chocan entre sí. En ese escenario, Patricia Bullrich volvió a ocupar un rol central y quedó posicionada como una de las figuras con mayor autonomía política dentro del gabinete.
La situación también reactivó tensiones en el círculo presidencial, donde existe preocupación por el impacto político que generan las disputas públicas y por el desgaste que empieza a producir la acumulación de conflictos internos.
La ofensiva política encabezada por Patricia Bullrich alrededor del caso Adorni no pasó inadvertida dentro de la Casa Rosada. Aunque públicamente varios funcionarios evitaron profundizar la polémica, puertas adentro hubo adhesiones reservadas a la postura de la ministra de Seguridad, algo que terminó sorprendiendo incluso dentro del propio oficialismo.
Según trascendió en distintos despachos oficiales, Bullrich encontró coincidencias entre dirigentes que consideran que el Gobierno necesita mostrar mayor firmeza política y evitar retrocesos frente a las críticas opositoras. Ese respaldo silencioso dejó al descubierto que existen sectores libertarios que comparten la lógica confrontativa de la ministra y que ven con preocupación cualquier señal de debilidad interna.
La situación generó ruido porque volvió a evidenciar la existencia de distintos núcleos de poder dentro de la administración Milei. Por un lado, aparecen quienes responden directamente al Presidente y a Karina Milei; por otro, sectores que orbitan alrededor de Bullrich y que sostienen una mirada propia sobre el rumbo político y la construcción de autoridad.
El entorno presidencial siguió de cerca la evolución del episodio desde el primer momento. Cerca de Javier Milei existe inquietud por el efecto que las disputas internas pueden tener sobre la imagen del Gobierno, especialmente en una etapa donde el oficialismo intenta sostener cohesión política y evitar señales de fragilidad.
En la Casa Rosada entienden que cada conflicto público amplifica la percepción de desorden y alimenta especulaciones sobre una eventual fragmentación interna. Por eso, algunos sectores del oficialismo buscaron bajar el tono de la discusión y evitar que el caso escalara todavía más.
Sin embargo, las diferencias no lograron disimularse completamente. El episodio volvió a mostrar que la estructura de poder libertaria atraviesa una etapa de reacomodamientos permanentes, con dirigentes que intentan consolidar posiciones propias y ampliar influencia dentro del Gobierno.
La preocupación no se limita únicamente al impacto mediático. También existe temor a que la acumulación de tensiones termine afectando la capacidad del oficialismo para ordenar su agenda política y sostener disciplina interna en momentos de alta presión parlamentaria y económica.
Aunque el foco público terminó puesto sobre Manuel Adorni, dentro del oficialismo varios interpretan que el conflicto excede ampliamente al vocero presidencial. Su figura quedó en medio de una disputa más profunda vinculada a la conducción política, la toma de decisiones y el equilibrio interno de poder dentro del Gobierno.
El episodio funcionó como una síntesis de tensiones que venían acumulándose desde hace tiempo. La relación entre distintos sectores libertarios atraviesa momentos de creciente sensibilidad y cada movimiento empieza a leerse en clave de posicionamiento político interno.
En ese contexto, Adorni apareció como uno de los dirigentes afectados por una lógica de confrontación que ya no se limita a la oposición, sino que también empieza a desarrollarse dentro del propio oficialismo.
El conflicto también dejó fortalecida la centralidad política de Patricia Bullrich dentro del Gobierno. La ministra volvió a demostrar capacidad para marcar agenda y para influir en discusiones sensibles del oficialismo, algo que genera tanto apoyos como resistencias dentro de La Libertad Avanza.
Su posicionamiento no es menor. Bullrich conserva estructura política propia, mantiene llegada a distintos sectores del poder y aparece como una de las dirigentes con mayor volumen político dentro del gabinete nacional.
Esa situación provoca tensiones en algunos sectores libertarios que buscan preservar el control político alrededor del núcleo más cercano al Presidente. Por eso, cada avance de Bullrich dentro de la discusión interna es observado con atención por quienes intentan evitar que se consoliden liderazgos paralelos dentro del oficialismo.
El episodio alrededor de Adorni volvió a alimentar esas tensiones y dejó al descubierto una disputa silenciosa por influencia, protagonismo y capacidad de decisión dentro del Gobierno.
El caso terminó funcionando como un nuevo síntoma de una interna que ya no puede ocultarse. Las diferencias estratégicas, las disputas por espacios de poder y la competencia entre distintos sectores del oficialismo empiezan a aparecer cada vez con mayor frecuencia.
Dentro del Gobierno reconocen que la convivencia entre dirigentes con trayectorias, estilos y objetivos distintos genera fricciones permanentes. El desafío para la Casa Rosada pasa por evitar que esas tensiones se transformen en una crisis política de mayor escala.
Mientras tanto, el episodio dejó una conclusión compartida incluso entre funcionarios oficialistas: el conflicto alrededor de Adorni no fue un hecho aislado, sino la expresión visible de una pelea interna que sigue creciendo y que amenaza con seguir agregándole tensión a un escenario político ya de por sí complejo.
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