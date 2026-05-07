Previo al paro del 12 de mayo, afirman que las universidades atraviesan “el punto histórico más bajo” de financiamiento

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Rectores de universidades nacionales, gremios docentes y organizaciones estudiantiles ratificaron la realización de una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 12 de mayo, en medio del conflicto con el Gobierno nacional por el financiamiento del sistema educativo superior y los reclamos salariales.
La movilización, que será la cuarta desde el inicio del conflicto universitario, fue confirmada durante una conferencia de prensa encabezada por el Consejo Interuniversitario Nacional, junto a representantes de la Federación Universitaria Argentina y del Frente Sindical de las Universidades Nacionales. La convocatoria principal será en Plaza de Mayo desde las 17, aunque también habrá protestas en distintas ciudades del país.
El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, sostuvo que las universidades atraviesan “el punto histórico más bajo” de financiamiento y pidió una amplia participación social en la protesta. “Necesitamos que seamos muchos y muchas en todas las plazas del país”, expresó durante la conferencia.
Las autoridades universitarias denuncian que el Gobierno no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y ratificada posteriormente por la Justicia. Según detallaron, las transferencias al sistema universitario acumulan una caída real del 45,6% desde 2023, situación que afecta el funcionamiento de las casas de estudio, los programas de becas y los salarios docentes y no docentes.
En paralelo, los gremios universitarios profundizaron las medidas de fuerza con paros y suspensión de actividades académicas en distintas facultades del país. Las organizaciones sindicales reclaman una recomposición salarial urgente y advierten sobre la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores universitarios frente a la inflación.
Uno de los puntos de mayor preocupación está relacionado con el funcionamiento de hospitales universitarios dependientes de la Universidad de Buenos Aires. Las autoridades de la UBA alertaron que la falta de transferencias nacionales pone en riesgo la continuidad operativa de centros de salud y servicios esenciales utilizados por miles de personas cada año.
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Desde el Gobierno nacional, en tanto, el Ministerio de Capital Humano intimó a los rectores a garantizar el dictado de clases y cuestionó las medidas de fuerza impulsadas por docentes y no docentes.
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