Ex auditor celebra la condena a De Vido por la tragedia de Once

El ex titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) Leandro Despouy celebró la condena por administración fraudulenta que recibió el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en el juicio por la tragedia de Once, y opinó que era considerado “un hombre intocable por su cercanía a las altas esferas del poder”.

“La posibilidad de que De Vido sea condenado era impensable hasta hace no mucho tiempo. Aparecía como un hombre que reunía casi un consenso, un principio de indulgencia y de tolerancia de toda la clase política hacia él, un hombre que había hecho una distribución bastante generosa de los fondos”, señaló Despouy.

De Vido fue condenado por el Tribunal Oral Federal 4 a 5 años y 8 meses de cárcel e inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos, al ser considerado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta.

Despouy apuntó al “descaro con que se manejaban los subsidios, la corrupción, las dádivas”. En el juicio, el ex titular de la AGN confirmó que los funcionarios habían recibido los informes del organismo que señalaban irregularidades.

“De Vido se presenta como un hombre bonachón, inofensivo, pero es un hombre muy vengativo, rencoroso y perseguidor”, sostuvo en declaraciones a Radio Ciudad, antes de reconocer que tuvo amenazas para no declarar en el juicio, principalmente por parte de la esposa de De Vido -también ex funcionaria- y del abogado.