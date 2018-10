Fantini declaró que no hubo un intento de robo y se buscan imágenes del tirador

Los investigadores analizan imágenes de cámaras de seguridad de casas de la cuadra y pedirán un seguimiento en el sistema Municipal para identificar al agresor. La víctima, se recupera

La investigación del ataque a tiros contra el decano de la seccional regional de la Universidad Tecnológica Nacional, Carlos Fantini, no tiene todavía un móvil definido ni un sospechoso identificado, pero en las últimas horas se afianzó la idea de que quien disparó e hirió al profesor de 71 años, no tenía intención de robarle.

En las hipótesis que tejen los investigadores sobre el episodio del viernes por la noche, no se descarta un vínculo con la investigación por la presunta malversación de fondos públicos de la casa de altos estudios, que alcanza al decano Fantini y a ex funcionarios del anterior Gobierno Nacional. Pero tanto en la Policía, como en el equipo del fiscal Marcelo Romero (UFI Nº 6), a cargo de la investigación, se manejan con cautela y en las últimas horas se buscaba profundizar en el análisis del material fílmico que se obtuvo de las cámaras de las viviendas de la cuadra. Según un relevamiento realizado por este diario, en la cuadra hay 7 equipos: dos en la casa de Fantini, dos en cada una de las viviendas linderas y una en un almacén situado justo enfrente.

“Las imágenes son oscuras y no han aportado mucho todavía”, dijo una fuente de la causa durante la tarde y adelantó que se solicitará “un seguimiento en la zona” de lo que pudieran haber tomado las cámaras del sistema público de monitoreo, a cargo de la Municipalidad de La Plata.

Así las cosas, las fuentes consultadas coincidieron en marcar que el agresor todavía no fue identificado. No obstante eso, los investigadores consideran de especial gravitación el análisis de los movimientos en zonas aledañas, captados por las filmadoras caseras y del Municipio. En las primeras versiones de vecinos, el tirador se colocó frente al garage de la casa de Fantini, que da a la vereda, en momentos en que el decano ya había ingresado con su Volkswagen Passat y había accionado el descenso del portón eléctrico. Disparó tres veces y salió corriendo hacia 63. Se calcula que en inmediaciones del Parque Saavedra lo esperaba un auto con un cómplice.

Hace unos 2 años, una mueblería de la zona recibió cuatro balazos durante la madrugada

Según explicaron los investigadores, Fantini fue alcanzado por un proyectil en la espalda, a la altura de un omóplato. La bala produjo una herida que no puso en riesgo la vida de la víctima, pero fue trasladado al hospital San Martín por precaución. Ayer se recuperaba en su casa, indicó una fuente judicial.

En las primeras palabras ante la UFI Nº 6, Fantini “dijo que no considera un robo”, lo que sucedió el viernes, según contó una fuente caso. Pero no arriesgó una explicación: “No hizo referencia a nada en particular. No aportó nada en ese sentido”, se indicó.

Tampoco se recibieron datos que pudieran configurar una pista de parte de los vecinos que escucharon los tiros y salieron a ver qué pasaba. En el almacén de la vereda de enfrente salieron inmediatamente, al oír los tiros y cruzaron la calle. Para entonces, el portón estaba completamente cerrado y Fantini había descendido del auto. Uno de esos testigos llamó al 911 y le gritó al decano si necesitaba ayuda, mientras se asomaba por una pequeña ventana superior del portón.

En el resto de las viviendas de la cuadra actuaron con más cautela. “Sentimos las explosiones, pero a algunos nos dio miedo salir a la calle inmediatamente”, le contó a este diario, reja de por medio, una vecina de 14 entre 62 y 63.

Durante la tarde de ayer, con los comercios de la zona en descanso y el vecindario en silencio, algunos frentistas que dialogaron con este diario se mostraban conmocionados, como los investigadores, sin una pista acerca de lo que pudo motivar el ataque si no fue un robo.

Coinciden en la zona en que no es habitual el delito allí. Como antecedente sólo se mencionó otro hecho curioso: hace unos dos años, una mueblería situada a media cuadra de la casa de Fantini, recibió cuatro balazos durante la madrugada.

El nombre del decano se escuchó más a partir de junio. Igual que su ex vice, Fernando Zabala, debió declarar como sospechoso por maniobras con la contratación de ingenieros para controlar el plan Argentina Trabaja del ministerio de Acción Social de la Nación, en la gestión de Alicia Kirchner. El juez federal Ernesto Kreplak investiga el desvío de 181 millones de pesos. Según se desprende del proceso, Kirchner habría usado fundaciones de las facultades (en este caso de la UTN) para recibir dinero de los fondos nacionales y hacer contrataciones sin licitación.