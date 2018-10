Para Pichetto, "el que vota el Presupuesto es un traidor"

El jefe de los senadores del peronismo, Miguel Pichetto, ratificó hoy la postura del PJ de votar el presupuesto 2019 que envió el Gobierno al Congreso, y cargó duro contra los sectores de la oposición que sostienen que "el que vota es un traidor".

"Lo que vende mucho en la Argentina es ser un opositor duro, salvaje, porque los medios le dan bola; son héroes los que se oponen a todo, la izquierda. Ahora, construir políticas democráticas e inteligentes y tratar de que en cada coyuntura se hagan aportes para evitar males mayores, eso no vende, ahí empiezan las construcciones, que el que vota es un traidor, todas pelotudeces", dijo el senador a radio Cooperativa.

Pichetto fustigó así a los sectores opositores que avisaron que no votarán el Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo y recordó que "aún en los momentos más dramáticos" del país, como en la crisis de 2001, el país "tuvo presupuesto".

"La Argentina no puede no tener un presupuesto. Tiene que ser un presupuesto razonable y que impacte lo menos posible en la sociedad", advirtió, y consideró que "lo más fácil para el Gobierno era la indiferencia nuestra, que no lo sacáramos, aumentara la discrecionalidad e impactara sobre numerosos sectores".

El jefe de los senadores del PJ remarcó que la postura que "debe imperar" debe tener "un contenido mínimo de responsabilidad de parte del Congreso y ratificó que el peronismo ha trabajado "para frenar los impuestos negativos" como el de bienes personales, que según precisó "se va a tratar por afuera del Presupuesto".