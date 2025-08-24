Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Así se vive la nueva jornada de adopción en Plaza Malvinas

Así se vive la nueva jornada de adopción en Plaza Malvinas
24 de Agosto de 2025 | 16:32

Escuchar esta nota

En Plaza Malvinas, desde las 15 hs se vive una nueva jornada de adopción de perros y gatos, impulsada por rescatistas de La Plata. Se extenderá hasta las 18 hs. 

Se trata de la séptima jornada de adopción 2025, encabezada por la Agrupación Rescatistas La Plata. Buscan encontrar una familia para los animales rescatados y abandonados. 

En este domingo soleado, grandes y chicos se dan cita en Plaza Malvinas, de 19 y 51, para disfrutar al aire libre y, por qué no, encontrar en esos animales una compañía. “Cada uno de ellos está listo para conseguir una hermosa familia”, aseguraron desde la organización. 

Además, quiénes quieran o puedan colaborar, se recibirán donaciones de todo tipo para asistir a los animales que todavía no fueron adoptados, que necesitan atención veterinaria, traslados y demás. 

 

